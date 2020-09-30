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https://ria.ru/20200930/pixel-5-1578025152.html
Google показал флагманский смартфон Pixel 5, который стал проще
Компания Google на сентябрьской презентации продемонстрировала свой флагманский смартфона Pixel 5. Мировая премьера гаджета, способного работать в сетях пятого... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:03
2020-09-30T22:03
риа наука
google
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Компания Google на сентябрьской презентации продемонстрировала свой флагманский смартфона Pixel 5. Мировая премьера гаджета, способного работать в сетях пятого поколения, <u><a href="https://youtu.be/ku83x6kx8WA" target="_blank" rel="nofollow noopener">прошла</a></u> на YouTube.Дисплей Pixel 5 претерпел большие изменения по сравнению с "четверкой". Он стал безрамочным, благодаря отказу от сенсора Motion Sense, а фронтальная 8-Мп камера теперь врезана в матрицу. Последняя выполнена по технологии OLED, с диагональю 6 дюймов и разрешением 2340 x 1080 точек. Экран способен обновлять картинку на частоте 90 Гц.Pixel 5, как и ожидалось, построен на чипсете Snapdragon 765G — решение хоть и производительное, но далеко не топовое. Конфигурация памяти одна: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Смартфон работает с 5G и на частоте ниже 6 ГГц и mmWave.Смартфон получил беспроводную зарядку, способную реверсивно заряжать другие устройства, например, совместимые беспроводные наушники. Кстати, емкость аккумулятора выросла до 4080 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 18 Вт.В новом поколении Pixel производитель отказался от телефото. "Пятерка" получила два сенсора — 12,2-Мп основной с оптической стабилизацией и 16-Мп сверхширокоугольник.Вместе с Pixel 5 была представлена 5G-версия младшего смартфона от Google Pixel 4a. Помимо работы в мобильных сетях пятого поколения, смартфон отличается от оригинального 4a платформой — Snapdragon 765G против Snapdragon 730.Флагман оценен в 699 долларов (54 тысячи рублей по текущему курсу). Младшая версия с поддержкой 5G обойдется в 499 долларов (39 тысяч рублей). Новинки поступят в продажу в середине октября в 15 странах. О планах вывода устройств на российский рынок не сообщается.
https://ria.ru/20200923/google-pixel-5-1577640386.html
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РИА Новости
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google, гаджеты, технологии

Google показал флагманский смартфон Pixel 5, который стал проще

22:03 30.09.2020
 
© GooglePixel 5
Pixel 5 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Компания Google на сентябрьской презентации продемонстрировала свой флагманский смартфона Pixel 5. Мировая премьера гаджета, способного работать в сетях пятого поколения, прошла на YouTube.
Дисплей Pixel 5 претерпел большие изменения по сравнению с "четверкой". Он стал безрамочным, благодаря отказу от сенсора Motion Sense, а фронтальная 8-Мп камера теперь врезана в матрицу. Последняя выполнена по технологии OLED, с диагональю 6 дюймов и разрешением 2340 x 1080 точек. Экран способен обновлять картинку на частоте 90 Гц.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 11:05РИА Наука
Смартфон Google Pixel 5 рассекречен до презентации
Pixel 5, как и ожидалось, построен на чипсете Snapdragon 765G — решение хоть и производительное, но далеко не топовое. Конфигурация памяти одна: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Смартфон работает с 5G и на частоте ниже 6 ГГц и mmWave.
Смартфон получил беспроводную зарядку, способную реверсивно заряжать другие устройства, например, совместимые беспроводные наушники. Кстати, емкость аккумулятора выросла до 4080 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 18 Вт.
В новом поколении Pixel производитель отказался от телефото. "Пятерка" получила два сенсора — 12,2-Мп основной с оптической стабилизацией и 16-Мп сверхширокоугольник.
Вместе с Pixel 5 была представлена 5G-версия младшего смартфона от Google Pixel 4a. Помимо работы в мобильных сетях пятого поколения, смартфон отличается от оригинального 4a платформой — Snapdragon 765G против Snapdragon 730.
Флагман оценен в 699 долларов (54 тысячи рублей по текущему курсу). Младшая версия с поддержкой 5G обойдется в 499 долларов (39 тысяч рублей). Новинки поступят в продажу в середине октября в 15 странах. О планах вывода устройств на российский рынок не сообщается.
 
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