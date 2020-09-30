https://ria.ru/20200930/pensiya-1578000768.html

В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:25

2020-09-30T14:25

2020-09-30T18:05

госдума рф

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.В пояснительной записке, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, указано, что это решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования".В случае вступления закона в силу трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/pensiya-1577988135.html

Максим Стрельцов Чуете как пахнет процветанием??? 164

Иван Лимсов Ну по сравнению с правлением либерды при пьянице-ельцине процветание - однозначно! 158

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, правительство рф, общество