Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/pensiya-1578000768.html
В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года
Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:25
2020-09-30T18:05
госдума рф
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1400x0_80_0_0_120763f9763801cf6b4b89ff74ac425b.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.В пояснительной записке, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, указано, что это решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования".В случае вступления закона в силу трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/pensiya-1577988135.html
Чуете как пахнет процветанием???
164
Ну по сравнению с правлением либерды при пьянице-ельцине процветание - однозначно!
158
75
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_219:369:1788:1546_1400x0_80_0_0_28b59136c758efac803ad65fd873a397.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, правительство рф, общество

В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года

14:25 30.09.2020 (обновлено: 18:05 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.
В пояснительной записке, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, указано, что это решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования".
В случае вступления закона в силу трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.
Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:45
Депутат объяснил, почему следует отменить накопительную пенсию
 
Обсудить75
Госдума РФПравительство РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния