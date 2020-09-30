https://ria.ru/20200930/pensiya-1577976566.html

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с предложением, направленное премьер-министру РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T07:19

2020-09-30T07:19

2020-09-30T09:12

россия

пенсии

ярослав нилов

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с предложением, направленное премьер-министру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a>, опубликовано на <a href="http://www.fnpr.ru/n/241/20279.html" target="_blank">сайте ФНПР</a>.Как отмечается в тексте послания, "данный вопрос не решен, что приводит к правовым коллизиям". В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.К 2021 году период ожидаемой выплаты показатель для накопительного компонента пенсии достиг 22 лет, что, по мнению ФНПР, "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных".Средства пенсионных накоплений выплачиваются пенсионерам с 2012 года.Формирование накопительной пенсииСогласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного со-финансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2023 года.Отказ от заморозки пенсийРанее глава Комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> призвал отказаться от заморозки накопительной части пенсий и перевести ее формирование на добровольную основу."Считаю, решение включить накопительную пенсию в систему обязательного пенсионного страхования было изначально ошибочным. Поэтому для нас сейчас приоритетная задача – отказаться от заморозки, как можно быстрее вывести накопительную часть пенсий из системы ОПС и перевести ее формирование на добровольную основу", - заявил депутат.Нилов отметил, что гражданам необходимо предоставить право принимать самостоятельное решение – с каким негосударственным пенсионным фондом заключать договор, на каких условиях и обязательствах, на какой срок и, что немаловажно, на какие финансовые результаты можно рассчитывать."И только тогда параллельно имеет смысл ставить вопрос о стимулировании, заниматься корректировкой имиджа и привлекать клиентов – исключительно на добровольной основе. Говорить же об этом сегодня, не выводя накопительную пенсию из системы ОПС, будет означать очередное латание дыр. Заморозка накопительной части пенсии продолжается, а граждане "добровольно", а может и по принуждению, через агрессивную рекламу, возможно, начнут размещать свои средства", - подытожил НиловСредняя пенсия в 2021 годуСреднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили ранее в Минтруде.Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%. В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе Минтруда, размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после пенсии будут расти исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

https://ria.ru/20200928/pensiya-1577916717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/pensionery-1577876776.html

https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/pensii-1577468355.html

Елена Прозорова Что за бред несут профсоюзы, их роль защищать трудящихся, а они их топят. Вывод один- они подконтрольны и полностью продались кремлю. 159

p164 Как там у Крылова. Проказница Мартышка, Осел, Козел и Косолапый Мишка затеяли сыграть квартет... Чем закончилось все знают. От перестановки мест или названий ничего не меняется. Убожество остаётся убожеством. Это я про пенсионное обеспечение в целом. И про жизнь на пенсию. А наша профсоюзы? Раньше были "Школой коммунизма". Сейчас... Для меня открытие, что они вообще есть. Короче, всегда были какими-то "своими пацанами" для тех, от кого должны были защищать права трудящихся. 113

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, ярослав нилов, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, общество