https://ria.ru/20200930/pensiya-1577975480.html

Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T04:05

2020-09-30T04:05

2020-09-30T09:10

россия

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) обратилась к главе правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. Это следует из <a href="http://www.fnpr.ru/n/241/20279.html" target="_blank">письма</a>, размещенного на сайте организации.Авторы послания указывают на "правовую коллизию": из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, напоминают в ФНПР.Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.Как считают в федерации, такая ситуация "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных". Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента.Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — с 258 до 264 месяцев (уже в 2021 году).Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13 процента, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (три процента). Перерасчет будет сделан беззаявительно.

https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html

https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html

Димитрий Гутковский Ад по всем вам плачет дорогие чиновеики. Это же надо быть такими животными,чтоб среднюю продолжительность жизни исчислять в 72 года. До 50 уже мало кто доживает не дождавшись пенсии. А вам все мало,мало,мало.Ох и животные же вы. Откуда ж вы такие беретесь? Скорей всего папа с мамой такими же быдлятинами были 360

Петр Грин Прошу лишить пенсии по просьбе трудящихся! 236

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, общество