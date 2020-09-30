Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/pensiya-1577975480.html
Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T04:05
2020-09-30T09:10
россия
михаил мишустин
федерация независимых профсоюзов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662387_0:168:3192:1964_1400x0_80_0_0_26f960dd168c3b97efc023ee4bd272db.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) обратилась к главе правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. Это следует из <a href="http://www.fnpr.ru/n/241/20279.html" target="_blank">письма</a>, размещенного на сайте организации.Авторы послания указывают на "правовую коллизию": из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, напоминают в ФНПР.Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.Как считают в федерации, такая ситуация "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных". Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента.Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — с 258 до 264 месяцев (уже в 2021 году).Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13 процента, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (три процента). Перерасчет будет сделан беззаявительно.
https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html
https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html
Ад по всем вам плачет дорогие чиновеики. Это же надо быть такими животными,чтоб среднюю продолжительность жизни исчислять в 72 года. До 50 уже мало кто доживает не дождавшись пенсии. А вам все мало,мало,мало.Ох и животные же вы. Откуда ж вы такие беретесь? Скорей всего папа с мамой такими же быдлятинами были
360
Прошу лишить пенсии по просьбе трудящихся!
236
76
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662387_15:0:2746:2048_1400x0_80_0_0_584bdfb87fe169a818b8a0bbf160e0fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии

04:05 30.09.2020 (обновлено: 09:10 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. Это следует из письма, размещенного на сайте организации.
Авторы послания указывают на "правовую коллизию": из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, напоминают в ФНПР.
Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 07:10
В России изменится порядок получения пенсий на карту
Как считают в федерации, такая ситуация "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных". Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — с 258 до 264 месяцев (уже в 2021 году).
Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.
Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13 процента, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (три процента). Перерасчет будет сделан беззаявительно.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 03:02
Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
 
Обсудить76
РоссияМихаил МишустинФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния