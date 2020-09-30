https://ria.ru/20200930/pensii-1578019959.html
Глава Минфина назвал условие отмены накопительной части пенсии
Министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, когда можно будет отказаться от накопительной части пенсии. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:54
2020-09-30T18:54
2020-10-01T02:26
михаил мишустин
антон силуанов
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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<strong>ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> рассказал журналистам, когда можно будет отказаться от накопительной части пенсии.С предложением исключить этот элемент из системы государственного пенсионного страхования накануне выступила Федерация независимых профсоюзов России.По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a>, этот вопрос можно будет рассматривать после введения добровольной системы накоплений.<a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Минфин в октябре 2019 года представили гарантированный пенсионный план — новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая может заработать в 2021 году.Сейчас, как напомнил Силуанов, накопительная часть пенсий приостановлена. Законопроект о ее заморозке до конца 2023 года правительство сегодня внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>.Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20200930/pensii-1577986280.html
Руслан Браско
Короче, «плакали» ваши денюжки.
175
boba608
"Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам". На кого рассчитаны эти заявления? А где деньги которые всю жизнь отдавали пенсионеры пенсионному фонду?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, антон силуанов, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), общество