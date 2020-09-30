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https://ria.ru/20200930/pensii-1578019959.html
Глава Минфина назвал условие отмены накопительной части пенсии
Министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, когда можно будет отказаться от накопительной части пенсии. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:54
2020-10-01T02:26
михаил мишустин
антон силуанов
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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<strong>ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> рассказал журналистам, когда можно будет отказаться от накопительной части пенсии.С предложением исключить этот элемент из системы государственного пенсионного страхования накануне выступила Федерация независимых профсоюзов России.По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a>, этот вопрос можно будет рассматривать после введения добровольной системы накоплений.<a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Минфин в октябре 2019 года представили гарантированный пенсионный план — новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая может заработать в 2021 году.Сейчас, как напомнил Силуанов, накопительная часть пенсий приостановлена. Законопроект о ее заморозке до конца 2023 года правительство сегодня внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>.Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20200930/pensii-1577986280.html
Короче, «плакали» ваши денюжки.
175
"Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам". На кого рассчитаны эти заявления? А где деньги которые всю жизнь отдавали пенсионеры пенсионному фонду?
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РИА Новости
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михаил мишустин, антон силуанов, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), общество

Глава Минфина назвал условие отмены накопительной части пенсии

18:54 30.09.2020 (обновлено: 02:26 01.10.2020)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, когда можно будет отказаться от накопительной части пенсии.
С предложением исключить этот элемент из системы государственного пенсионного страхования накануне выступила Федерация независимых профсоюзов России.
По словам главы Минфина, этот вопрос можно будет рассматривать после введения добровольной системы накоплений.

"Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям".

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Антон Силуанов
ЦБ и Минфин в октябре 2019 года представили гарантированный пенсионный план — новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая может заработать в 2021 году.
Сейчас, как напомнил Силуанов, накопительная часть пенсий приостановлена. Законопроект о ее заморозке до конца 2023 года правительство сегодня внесло в Госдуму.
Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:21
В Госдуме поддержали предложение отменить накопительную пенсию
 
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Михаил МишустинАнтон СилуановФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
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