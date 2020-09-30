https://ria.ru/20200930/pensii-1578019794.html

Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий продление до конца 2023 года заморозки накопительной части пенсии. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:52

2020-09-30T18:52

2020-09-30T18:52

пенсии

ярослав нилов

валерий рязанский

федерация независимых профсоюзов россии

совет федерации рф

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1400x0_80_0_0_1e015194a629f3e9662d6fed91df0d44.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Правительство России внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, предусматривающий продление до конца 2023 года заморозки накопительной части пенсии.В пояснительной записке к проекту отмечается, что это решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования".В случае вступления новых норм в силу трансферт на обязательное пенсионное страхование из бюджета в Пенсионный фонд России снизится, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты с 2014 года идут в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно ныне действующему закону, эта норма действует до 2023 года.Ранее граждане могли сами принимать решение, направлять средства на формирование накоплений либо передать в страховую часть, увеличив тем самым баллы для расчета размера пенсионной выплаты.Предложение отменить накопительную частьНакануне Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) предложила правительству отменить накопительную часть пенсии.В ФНПР отметили, что из государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, оставив при этом накопительный компонент, который является частью системы.Как прописано в законодательстве, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития, то есть времени, на протяжении которого гражданин будет получать пенсию, может составлять 12 и 15 лет соответственно для мужчин и женщин.Но в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 19 лет, и предусмотрено ежегодное увеличение срока. В итоге к 2021 году показатель достигнет 22 лет.В ФНПР считают, что такая ситуация "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных". Поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и от накопительного компонента.Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13 процента, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (три процента). Перерасчет будет сделан в беззаявительном порядке.Мнения парламентариевГлава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> ранее призвал отказаться от заморозки накопительной части пенсий и перевести ее формирование на добровольную основу.По его мнению, решение включить накопительную пенсию в систему обязательного пенсионного страхования изначально было ошибочным, и поэтому приоритетной задачей является отказаться от заморозки и как можно скорее вывести накопительную часть пенсий из системы ОПС.Депутат добавил, что гражданам нужно дать право самим решать, с каким НПФ заключать договор, на каких условиях и обязательствах, на какой период и, что немаловажно, на какие финансовые итоги можно рассчитывать.Он считает, что при нынешнем уровне недоверия граждан к пенсионной системе убедить их в добровольном порядке формировать накопительную пенсию без серьезных гарантий и привлекательных условий будет очень сложно.В свою очередь, первый заместитель главы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> заявил РИА Новости в среду, что накопительная часть пенсии имеет право на жизнь, и этот механизм — хорошее подспорье для человека в старости.При этом накопительная часть должна быть добровольной, с предоставлением гарантий сохранности средств, добавил он.Формирование накопительной пенсииДействующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она формируется у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного со-финансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

https://ria.ru/20200930/pensiya-1577999671.html

https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/pensionery-1577876776.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсии, ярослав нилов, валерий рязанский, федерация независимых профсоюзов россии, совет федерации рф, госдума рф, общество