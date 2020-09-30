https://ria.ru/20200930/pensii-1577986280.html
В Госдуме поддержали предложение отменить накопительную пенсию
При существующем уровне недоверия граждан к пенсионной системе побудить их добровольно формировать накопительную пенсию без серьезных гарантий и привлекательных РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:21
2020-09-30T11:21
2020-09-30T11:58
ярослав нилов
михаил мишустин
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> При существующем уровне недоверия граждан к пенсионной системе побудить их добровольно формировать накопительную пенсию без серьезных гарантий и привлекательных условий будет очень сложно, очевидно, что нужно выводить из системы пенсионного страхования накопительную пенсию, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a>.Ранее Федерация независимых профсоюзов России (<a href="https://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profs" target="_blank">ФНПР</a>) направила письмо премьер-министру РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаилу Мишустину</a> с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.Он отметил, что в настоящее время процесс поиска решения еще не завершен, власти до сих пор пытаются найти приемлемый формат, каким образом предложить гражданам формировать накопительную пенсию. Однако, считает депутат, при нынешнем уровне недоверия к пенсионной системе, каким-либо образом побудить граждан формировать накопительную пенсию очень сложно."При том уровне недоверия, которое существует, сегодня очень будет сложно граждан побудить формировать добровольно накопительную пенсию. Без каких-то очень привлекательных условий, без серьезных гарантий при существующем уровне недоверия после пенсионной реформы добровольность - это большой вопрос. А заморозка (накопительной пенсии) - это имиджевый удар", - считает Нилов.В связи с этим глава комитета предложение ФНПР поддержал. "Согласен с этим предложением. Выводить надо. Вводить не нужно было. Но это решается не нормами правительства, это необходимо править пенсионное законодательство", - сказал он.
https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html
Gloomy Humorist
Люди! Живите на всю катушку до пенсии!!! Не тратьте драгоценное время на нытьё, поныть можно и на пенсии )))
147
Денис Носков
Термины попроще, "схемы" попрозрачнее, возможно, люди начнут хоть что-то понимать в этой афе...
136
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
При существующем уровне недоверия граждан к пенсионной системе побудить их добровольно формировать накопительную пенсию без серьезных гарантий и привлекательных условий будет очень сложно, очевидно, что нужно выводить из системы пенсионного страхования накопительную пенсию, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов
.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР
) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.
"То, что из системы пенсионного страхования нужно выводить, это очевидный факт. Правительство и ЦБ пытались найти формат добровольного формирования накопительной пенсии. В свое время прозвучало предложение сделать это по принципу автоподписки, чтобы у граждан это автоматически происходило. Но это повысило социальную напряженность, мы выступили против, как и другие критики. И от автоподписки отказались", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время процесс поиска решения еще не завершен, власти до сих пор пытаются найти приемлемый формат, каким образом предложить гражданам формировать накопительную пенсию. Однако, считает депутат, при нынешнем уровне недоверия к пенсионной системе, каким-либо образом побудить граждан формировать накопительную пенсию очень сложно.
"При том уровне недоверия, которое существует, сегодня очень будет сложно граждан побудить формировать добровольно накопительную пенсию. Без каких-то очень привлекательных условий, без серьезных гарантий при существующем уровне недоверия после пенсионной реформы добровольность - это большой вопрос. А заморозка (накопительной пенсии) - это имиджевый удар", - считает Нилов.
В связи с этим глава комитета предложение ФНПР поддержал. "Согласен с этим предложением. Выводить надо. Вводить не нужно было. Но это решается не нормами правительства, это необходимо править пенсионное законодательство", - сказал он.