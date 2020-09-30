https://ria.ru/20200930/pavodok-1577976767.html

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре превысил критическую отметку

Уровень реки Амур у города Комсомольска-на-Амуре превысил отметку 704 сантиметра, при том, что критический уровень составляет 650 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T07:31

2020-09-30T07:31

2020-09-30T07:39

амур (река)

комсомольск-на-амуре

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 30 сен — РИА Новости.</strong> Уровень реки <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амур</a> у города <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольска-на-Амуре</a> превысил отметку 704 сантиметра, при том, что критический уровень составляет 650 сантиметров, сообщает Дальневосточное управление ГМС.По информации спасателей, в Комсомольске подтоплены два жилых дома, подвалы еще нескольких десятков домов, а также четыре детских сада, дворец творчества детей и молодежи. Помимо этого, в садовых обществах водой залиты 165 дач и 131 приусадебный участок.В Комсомольске-на-Амуре с рабочей поездкой находится врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>. Он проверяет готовность местных властей к ликвидации возможных ЧС.Как сообщает пресс-служба региона, в администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что более высокие отметки реки глобально не меняют расстановку сил по предупреждению ЧС. Все защитные сооружения подготовлены с большими запасами. Кроме того, при отметке в 720 сантиметров главную опасность представляет не сама река, а грунтовые воды. Для их откачки мэрия, как утверждается, уже расставила во всех опасных местах насосы, соорудила временные дамбы.

https://ria.ru/20200926/baykal-1577823998.html

амур (река)

комсомольск-на-амуре

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), комсомольск-на-амуре, общество