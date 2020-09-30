https://ria.ru/20200930/patent-1578006383.html

Роспатент одобрил 55 разработок для борьбы с COVID-19

Роспатент с начала пандемии коронавируса (COVID-19) получил около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с вирусом, выдал патенты по 55 изобретениям,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:31

2020-09-30T15:31

2020-09-30T15:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Роспатент с начала пандемии коронавируса (COVID-19) получил около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с вирусом, выдал патенты по 55 изобретениям, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев."Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов", - сообщил он."Около двух десятков заявок мы отклонили, так как они не имели мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, предъявляемых к документам. Остальные заявки прорабатываются. Заявки на изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 22 дней", - добавил Ивлиев.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".В среду в Роспатенте сообщили РИА Новости, что ведомство выдало государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вторую созданную вакцину от COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1578002100.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество