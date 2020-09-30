https://ria.ru/20200930/patent-1578006383.html
Роспатент одобрил 55 разработок для борьбы с COVID-19
Роспатент с начала пандемии коронавируса (COVID-19) получил около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с вирусом, выдал патенты по 55 изобретениям,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:31
2020-09-30T15:31
2020-09-30T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Роспатент с начала пандемии коронавируса (COVID-19) получил около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с вирусом, выдал патенты по 55 изобретениям, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев."Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов", - сообщил он."Около двух десятков заявок мы отклонили, так как они не имели мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, предъявляемых к документам. Остальные заявки прорабатываются. Заявки на изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 22 дней", - добавил Ивлиев.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".В среду в Роспатенте сообщили РИА Новости, что ведомство выдало государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вторую созданную вакцину от COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1578002100.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Роспатент с начала пандемии коронавируса (COVID-19) получил около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с вирусом, выдал патенты по 55 изобретениям, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
"Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов", - сообщил он.
"Около двух десятков заявок мы отклонили, так как они не имели мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, предъявляемых к документам. Остальные заявки прорабатываются. Заявки на изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 22 дней", - добавил Ивлиев.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".
В среду в Роспатенте сообщили РИА Новости, что ведомство выдало государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вторую созданную вакцину от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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