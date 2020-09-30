https://ria.ru/20200930/parkovka-1577985901.html

В Госдуме попросили отменить штрафы за пресечение разметки на парковке

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову и руководителю столичного дептранса Максиму Ликсутову с... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:17

2020-09-30T11:17

2020-09-30T11:17

михаил черников

ярослав нилов

авто

максим ликсутов

госдума рф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> обратился к главе ГИБДД <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Черникову</a> и руководителю столичного дептранса <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максиму Ликсутову</a> с предложением исключить из ПДД норму, предполагающую штрафы за пересечение линии разметки на парковках, сообщила пресс-служба парламентария.Депутат поясняет, что по информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в городе началась настройка комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения при пересечении транспортными средствами линии разграничения парковочных мест."В действующей редакции ПДД для обозначения границы стояночных мест транспортных средств используется горизонтальная разметка (линия 1.1), пересечение которой является нарушением и влечет наложение штрафа 500 рублей (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). Однако разметка 1.1 в первую очередь выполняет существенно более значимые функции: разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен. Таким образом, формально пересечение указанной разметки на парковках также считается равнозначным нарушением", - отмечает Нилов в своем письме.При этом по характеру возможных негативных последствий для безопасности дорожного движения незначительный заезд транспортного средства на парковочную линию несопоставим с пересечением границы полос движения в опасных местах, считает парламентарий."Учитывая интенсивность движения на городской улично-дорожной сети и объективный дефицит парковочных мест в Москве, сохранение в ПДД нормы, распространяющей действие линии 1.1 на обозначение границ стояночных мест, вряд ли послужит повышению безопасности дорожного движения. Напротив, это станет лишь очередным сомнительным обоснованием штрафов даже за незначительные нарушения в пределах парковочного пространства. Прошу вас дать поручение изучить возможность внесения изменения в Правила дорожного движения и исключения из правил указанной нормы, распространяющей действие линии 1.1 на обозначение границ стояночных мест", - говорится в письме.

https://ria.ru/20200807/1575505935.html

https://ria.ru/20200406/1569658270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил черников, ярослав нилов, авто, максим ликсутов , госдума рф, москва, общество