Полиция опровергла данные о взрыве в Париже
13:14 30.09.2020 (обновлено: 13:45 30.09.2020)
© REUTERS / Gonzalo FuentesСпецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. В Париже не было взрыва, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер, сообщает префектура полиции.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв.
"Очень громкий шум был слышен в Париже и парижском регионе. Это не взрыв, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении префектуры на странице в Twitter.
Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.— Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020
N'encombrez pas les lignes de secours !
В префектуре попросили граждан не занимать линии экстренных вызовов.
25 сентября, 13:40В Париже несколько человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo