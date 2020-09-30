https://ria.ru/20200930/parizh-1577995574.html

Полиция опровергла данные о взрыве в Париже

В Париже не было взрыва, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер, сообщает префектура полиции. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:14

2020-09-30T13:14

2020-09-30T13:45

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577779173_0:144:2955:1806_1400x0_80_0_0_61a405d71198bd0ff82ce073213970fc.jpg

<strong>ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости.</strong> В Париже не было взрыва, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер, сообщает префектура полиции.Ранее агентство <a href="https://reuters.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв."Очень громкий шум был слышен в Париже и парижском регионе. Это не взрыв, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении префектуры на странице в <a href="https://twitter.com/prefpolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В префектуре попросили граждан не занимать линии экстренных вызовов.

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577765843.html

Николай Ефимов в туалете кто-то преодолел звуковой барьер просто 15

kotofej Так бывает, когда лягушек переешь с круассанами...))) 11

9

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, в мире