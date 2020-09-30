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https://ria.ru/20200930/parizh-1577995574.html
Полиция опровергла данные о взрыве в Париже
В Париже не было взрыва, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер, сообщает префектура полиции. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:14
2020-09-30T13:45
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости.</strong> В Париже не было взрыва, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер, сообщает префектура полиции.Ранее агентство <a href="https://reuters.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв."Очень громкий шум был слышен в Париже и парижском регионе. Это не взрыв, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении префектуры на странице в <a href="https://twitter.com/prefpolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В префектуре попросили граждан не занимать линии экстренных вызовов.
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577765843.html
в туалете кто-то преодолел звуковой барьер просто
15
Так бывает, когда лягушек переешь с круассанами...)))
11
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париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
париж, в мире

Полиция опровергла данные о взрыве в Париже

13:14 30.09.2020 (обновлено: 13:45 30.09.2020)
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesСпецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. В Париже не было взрыва, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер, сообщает префектура полиции.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв.
"Очень громкий шум был слышен в Париже и парижском регионе. Это не взрыв, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении префектуры на странице в Twitter.
В префектуре попросили граждан не занимать линии экстренных вызовов.
Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 13:40
В Париже несколько человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo
 
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