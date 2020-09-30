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В Центре имени Хруничева в Москве обнаружили ртутные отходы
Специалисты Росприроднадзора во время плановой проверки обнаружили старые ртутные лампы, в том числе и разбитые, в цехах предприятия, всего выявлено более 20... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:33
2020-09-30T14:16
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
роскосмос
москва
омск
гкнпц имени м. в. хруничева
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> во время плановой проверки обнаружили старые ртутные лампы, в том числе и разбитые, в цехах предприятия, всего выявлено более 20 нарушений, говорится в сообщении ведомства."На предприятии допускается накопление отходов "лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства", а также "бой стеклянных ртутных ламп и термометров с остатками ртути" в помещениях цехов предприятия. В отсутствие отдельного помещения, исключающего доступ посторонних лиц, допущено накопление отходов производства в не предназначенных для этого местах: лом асфальта, бой кирпича, тара от легковоспламеняющихся материалов, отходы грунтов, лом черных и цветных металлов, обрезь древесная и кустарниковая, которые размещены на бетонированных и асфальтовых площадках навалами", — говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, "в ходе проверки было выявлено 22 нарушения обязательных требований", установленных законодательством Российской Федерации.Центр Хруничева входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>". Он производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 1990-х годов Центр Хруничева переживает кризис и накопил многомиллиардные долги. В "Роскосмосе" в 2019 году приняли очередную программу поддержки предприятия.
https://ria.ru/20200515/1571512746.html
https://ria.ru/20200626/1573522003.html
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роскосмос, москва, омск, гкнпц имени м. в. хруничева, общество

В Центре имени Хруничева в Москве обнаружили ртутные отходы

13:33 30.09.2020 (обновлено: 14:16 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГосударственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в Москве
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора во время плановой проверки обнаружили старые ртутные лампы, в том числе и разбитые, в цехах предприятия, всего выявлено более 20 нарушений, говорится в сообщении ведомства.
"На предприятии допускается накопление отходов "лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства", а также "бой стеклянных ртутных ламп и термометров с остатками ртути" в помещениях цехов предприятия. В отсутствие отдельного помещения, исключающего доступ посторонних лиц, допущено накопление отходов производства в не предназначенных для этого местах: лом асфальта, бой кирпича, тара от легковоспламеняющихся материалов, отходы грунтов, лом черных и цветных металлов, обрезь древесная и кустарниковая, которые размещены на бетонированных и асфальтовых площадках навалами", — говорится в сообщении.
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Как уточняет ведомство, "в ходе проверки было выявлено 22 нарушения обязательных требований", установленных законодательством Российской Федерации.
Центр Хруничева входит в "Роскосмос". Он производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 1990-х годов Центр Хруничева переживает кризис и накопил многомиллиардные долги. В "Роскосмосе" в 2019 году приняли очередную программу поддержки предприятия.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоскосмосМоскваОмскГКНПЦ имени М. В. ХруничеваОбщество
 
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