https://ria.ru/20200930/otkhody-1577996985.html

В Центре имени Хруничева в Москве обнаружили ртутные отходы

Специалисты Росприроднадзора во время плановой проверки обнаружили старые ртутные лампы, в том числе и разбитые, в цехах предприятия, всего выявлено более 20... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:33

2020-09-30T13:33

2020-09-30T14:16

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

роскосмос

москва

омск

гкнпц имени м. в. хруничева

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> во время плановой проверки обнаружили старые ртутные лампы, в том числе и разбитые, в цехах предприятия, всего выявлено более 20 нарушений, говорится в сообщении ведомства."На предприятии допускается накопление отходов "лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства", а также "бой стеклянных ртутных ламп и термометров с остатками ртути" в помещениях цехов предприятия. В отсутствие отдельного помещения, исключающего доступ посторонних лиц, допущено накопление отходов производства в не предназначенных для этого местах: лом асфальта, бой кирпича, тара от легковоспламеняющихся материалов, отходы грунтов, лом черных и цветных металлов, обрезь древесная и кустарниковая, которые размещены на бетонированных и асфальтовых площадках навалами", — говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, "в ходе проверки было выявлено 22 нарушения обязательных требований", установленных законодательством Российской Федерации.Центр Хруничева входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>". Он производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 1990-х годов Центр Хруничева переживает кризис и накопил многомиллиардные долги. В "Роскосмосе" в 2019 году приняли очередную программу поддержки предприятия.

https://ria.ru/20200515/1571512746.html

https://ria.ru/20200626/1573522003.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роскосмос, москва, омск, гкнпц имени м. в. хруничева, общество