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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/oshibka-1578025922.html
Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:50
2020-10-01T01:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся коронавирусом. Ученый призвал россиян не заниматься самолечением. Он отметил, что основным симптомом коронавируса является отсутствие обоняния, однако подчеркнул, что это может говорить также о гриппе или ОРВИ. "Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", — разъяснил вирусолог.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зафиксировано более 33,4 миллиона заражений. Свыше миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано свыше 1,17 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 958 тысяч выздоровели и около 20,7 тысячи скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/usloviya-1578012635.html
Вы совсем что-ли совесть потеряли? Невозможно ни скорой дождаться, никто не приезжает, ни обследования пройти в стационаре. Никто не хочет лечить
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Такой народ.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, общество

Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

22:50 30.09.2020 (обновлено: 01:30 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся коронавирусом.
Ученый призвал россиян не заниматься самолечением.
"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет", — посоветовал Зуев в эфире радиостанции НСН.
Он отметил, что основным симптомом коронавируса является отсутствие обоняния, однако подчеркнул, что это может говорить также о гриппе или ОРВИ.
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"Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", — разъяснил вирусолог.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зафиксировано более 33,4 миллиона заражений. Свыше миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано свыше 1,17 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 958 тысяч выздоровели и около 20,7 тысячи скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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