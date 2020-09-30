https://ria.ru/20200930/oshibka-1578025922.html
Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:50
2020-09-30T22:50
2020-10-01T01:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся коронавирусом. Ученый призвал россиян не заниматься самолечением. Он отметил, что основным симптомом коронавируса является отсутствие обоняния, однако подчеркнул, что это может говорить также о гриппе или ОРВИ. "Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", — разъяснил вирусолог.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зафиксировано более 33,4 миллиона заражений. Свыше миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано свыше 1,17 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 958 тысяч выздоровели и около 20,7 тысячи скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/usloviya-1578012635.html
igor igor
Вы совсем что-ли совесть потеряли? Невозможно ни скорой дождаться, никто не приезжает, ни обследования пройти в стационаре. Никто не хочет лечить
91
Егор Панкратов
Такой народ.
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13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, общество