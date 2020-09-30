https://ria.ru/20200930/operatsiya-1578007580.html

В Краснодаре сделали третью операцию девочке из США с пятном на все лицо

Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из США Луны Феннер, на этот раз врачи очистили щеку девочки, РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:51

2020-09-30T15:51

2020-09-30T17:08

луна феннер

здоровье - общество

краснодар

сша

техас

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/10/1561781064_0:259:2721:1789_1400x0_80_0_0_1c0764cc76961e1eba250e08c46df33c.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_luna-fenner/" target="_blank" data-auto="true">Луны Феннер</a>, на этот раз врачи очистили щеку девочки, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В октябре 2019 года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике. Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.В конце февраля стало известно, что Луне Феннер сделали вторую операцию — на носу."Сейчас у нас времени — до Нового года, потом они, согласно визовому режиму, должны уехать. За этот период мы только успеем проконтролировать процесс заживления кожи и убрать появившиеся рубцы. Остальные все процедуры будут делаться уже в следующем году. Как она будет приезжать, <…> когда — пока неизвестно, притом что пандемия", — сообщил исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.Ранее клиника объявляла, что на лечение потребуется полтора года.В начале марта также сообщалось, что вслед за Луной Феннер удалять врожденный невус на лице в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a> прилетела годовалая жительница США из <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a>."У нее убрано порядка 70% невуса. Ей была сделана операция три недели назад, тоже на щеке, сейчас идет процесс регенерации тканей", — добавил Алексуткин.

https://ria.ru/20191130/1561770229.html

https://ria.ru/20191102/1560523852.html

Егор Панкратов Молодцы врачи. 58

Руслан Якубик Стереотип такой сложился, что там нам помогут и там всё лучше. Сломать такой стереотип сложно, даже когда в России что то лучше. Это болезнь такая, возможно не лечится у некоторых. 57

10

краснодар

сша

техас

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна феннер, здоровье - общество, краснодар, сша, техас, общество