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В Краснодаре сделали третью операцию девочке из США с пятном на все лицо
Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из США Луны Феннер, на этот раз врачи очистили щеку девочки, РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:51
2020-09-30T17:08
луна феннер
здоровье - общество
краснодар
сша
техас
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_luna-fenner/" target="_blank" data-auto="true">Луны Феннер</a>, на этот раз врачи очистили щеку девочки, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В октябре 2019 года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике. Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.В конце февраля стало известно, что Луне Феннер сделали вторую операцию — на носу."Сейчас у нас времени — до Нового года, потом они, согласно визовому режиму, должны уехать. За этот период мы только успеем проконтролировать процесс заживления кожи и убрать появившиеся рубцы. Остальные все процедуры будут делаться уже в следующем году. Как она будет приезжать, &lt;…&gt; когда — пока неизвестно, притом что пандемия", — сообщил исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.Ранее клиника объявляла, что на лечение потребуется полтора года.В начале марта также сообщалось, что вслед за Луной Феннер удалять врожденный невус на лице в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a> прилетела годовалая жительница США из <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a>."У нее убрано порядка 70% невуса. Ей была сделана операция три недели назад, тоже на щеке, сейчас идет процесс регенерации тканей", — добавил Алексуткин.
https://ria.ru/20191130/1561770229.html
https://ria.ru/20191102/1560523852.html
Молодцы врачи.
58
Стереотип такой сложился, что там нам помогут и там всё лучше. Сломать такой стереотип сложно, даже когда в России что то лучше. Это болезнь такая, возможно не лечится у некоторых.
57
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краснодар
сша
техас
РИА Новости
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луна феннер, здоровье - общество, краснодар, сша, техас, общество

В Краснодаре сделали третью операцию девочке из США с пятном на все лицо

15:51 30.09.2020 (обновлено: 17:08 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с "маской Бэтмена"
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из США Луны Феннер, на этот раз врачи очистили щеку девочки, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В октябре 2019 года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике. Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.
Операция девочки с пятном Бэтмена - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 01:12
Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
В конце февраля стало известно, что Луне Феннер сделали вторую операцию — на носу.
"Сейчас у нас времени — до Нового года, потом они, согласно визовому режиму, должны уехать. За этот период мы только успеем проконтролировать процесс заживления кожи и убрать появившиеся рубцы. Остальные все процедуры будут делаться уже в следующем году. Как она будет приезжать, <…> когда — пока неизвестно, притом что пандемия", — сообщил исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.
Ранее клиника объявляла, что на лечение потребуется полтора года.
В начале марта также сообщалось, что вслед за Луной Феннер удалять врожденный невус на лице в Краснодар прилетела годовалая жительница США из Техаса.
"У нее убрано порядка 70% невуса. Ей была сделана операция три недели назад, тоже на щеке, сейчас идет процесс регенерации тканей", — добавил Алексуткин.
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 02.11.2019
2 ноября 2019, 15:48
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
 
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Луна ФеннерЗдоровье - ОбществоКраснодарСШАТехасОбщество
 
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