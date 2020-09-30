https://ria.ru/20200930/onf-1577986155.html

ОНФ повторно запустит кампанию по финансовому просвещению пожилых людей

Общероссийский народный фронт повторно запускает кампанию "Расскажи бабушке" по финансовому просвещению старшего поколения, сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:20

2020-09-30T11:20

2020-09-30T11:20

общероссийский народный фронт

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">Общероссийский народный фронт</a> повторно запускает кампанию "Расскажи бабушке" по финансовому просвещению старшего поколения, сообщили в пресс-службе движения.Кампания "Расскажи бабушке" проводилась в 2019 году для поддержки людей старшего поколения. За прошедший год акцию поддержали 40 регионов РФ, 31 вуз, более 400 волонтеров финансового просвещения. В ОНФ обратили внимание на то, что в период коронавирусной пандемии мошенники активизировались и стали спекулировать на COVID-19, поэтому поддержка пожилых людей становится еще более актуальной."Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков"... разработали и запускают обновление социальной кампании по финансовому просвещению старшего поколения "Расскажи бабушке". На сайте и на официальных страницах кампании собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг", - говорится в сообщении.Все памятки и алгоритмы самопомощи, размещенные на сайте, были разработаны экспертами и кредитными правозащитниками. Эксперты ОНФ также записали несколько видеороликов, в которых в доступной форме рассказывают об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты."Кампания "Расскажи бабушке" стартует для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от злоумышленников. Идея акции в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности", – цитирует пресс-служба слова руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой.

https://ria.ru/20200703/1573824347.html

https://ria.ru/20200522/1571774873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, общество