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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/ogranicheniya-1577981966.html
Глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за COVID-19
Вводить специальные ограничения в РФ из-за эпидемической ситуации сегодня оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:20
2020-09-30T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Вводить специальные ограничения в РФ из-за эпидемической ситуации сегодня оснований нет, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - сказала Попова в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
Складывается впечатление, что там на верхах анализируют и делают выводы на основании информации почти недельной давности. Система анализа и принятия решения оказывается очень неповоротливой. Уже более недели наблюдается заметный рост по стране в целом, а для чиновников нет оснований. Никто даже обладая полномочиями, не берет на себя ответственность и не докладывает своему начальству правду.Все докладывают только то, что начальство хочет слышать. Весь мир уже говорит о второй волне, а у нас никто не решается сказать об этом. Все ждут кто скажет это первым.Чем дальше наши чиновники будут игнорировать реальные вещи, тем более непопулярные меры придется принимать потом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за COVID-19

10:20 30.09.2020 (обновлено: 10:23 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вводить специальные ограничения в РФ из-за эпидемической ситуации сегодня оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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