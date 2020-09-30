https://ria.ru/20200930/ogranicheniya-1577981966.html

Глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за COVID-19

Вводить специальные ограничения в РФ из-за эпидемической ситуации сегодня оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:20

2020-09-30T10:20

2020-09-30T10:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Вводить специальные ограничения в РФ из-за эпидемической ситуации сегодня оснований нет, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - сказала Попова в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Сергей Демидов Складывается впечатление, что там на верхах анализируют и делают выводы на основании информации почти недельной давности. Система анализа и принятия решения оказывается очень неповоротливой. Уже более недели наблюдается заметный рост по стране в целом, а для чиновников нет оснований. Никто даже обладая полномочиями, не берет на себя ответственность и не докладывает своему начальству правду.Все докладывают только то, что начальство хочет слышать. Весь мир уже говорит о второй волне, а у нас никто не решается сказать об этом. Все ждут кто скажет это первым.Чем дальше наши чиновники будут игнорировать реальные вещи, тем более непопулярные меры придется принимать потом. 15

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество