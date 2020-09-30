Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/ograblenie-1577990491.html
В Москве проверят сообщение об ограблении подростка сотрудниками ППС
Сотрудники собственной безопасности московской полиции начали проверку по факту сообщения о возможном преступлении в отношении подростка, совершенном якобы... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:10
2020-09-30T12:10
якиманка
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_817e7ad88d8afdfcb53225e4117821ec.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники собственной безопасности <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">московской</a> полиции начали проверку по факту сообщения о возможном преступлении в отношении подростка, совершенном якобы сотрудниками ППС, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что накануне неизвестные ограбили сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной."Двадцать девятого сентября в полицию поступило сообщение от гражданки о неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по району <a href="http://ria.ru/location_Yakimanka/" target="_blank" data-auto="true">Якиманка</a> УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a>. Она пояснила, что сотрудники при несении службы присвоили денежные средства, принадлежащие ее сыну", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники подразделения собственной безопасности столичного главка МВД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.Как написала Великина в Facebook, ее сын курил на улице, когда рядом с ним тормознула "машина ППС, оттуда вышел полицейский". По ее словам, подросток испугался и побежал, его остановили и, пугая "постановкой на учет", отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетитору.
https://ria.ru/20200410/1569861717.html
1
якиманка
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c067300f8854006420ee91283ebe7d0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
якиманка, москва, происшествия

В Москве проверят сообщение об ограблении подростка сотрудниками ППС

12:10 30.09.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности московской полиции начали проверку по факту сообщения о возможном преступлении в отношении подростка, совершенном якобы сотрудниками ППС, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что накануне неизвестные ограбили сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной.
"Двадцать девятого сентября в полицию поступило сообщение от гражданки о неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по району Якиманка УВД по ЦАО. Она пояснила, что сотрудники при несении службы присвоили денежные средства, принадлежащие ее сыну", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники подразделения собственной безопасности столичного главка МВД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.
Как написала Великина в Facebook, ее сын курил на улице, когда рядом с ним тормознула "машина ППС, оттуда вышел полицейский". По ее словам, подросток испугался и побежал, его остановили и, пугая "постановкой на учет", отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетитору.
Сотрудник полиции у машины - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 14:58
В Петрозаводске завели дело после гибели задержанного в машине ППС
 
Обсудить1
ЯкиманкаМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния