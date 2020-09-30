https://ria.ru/20200930/ograblenie-1577990491.html

В Москве проверят сообщение об ограблении подростка сотрудниками ППС

Сотрудники собственной безопасности московской полиции начали проверку по факту сообщения о возможном преступлении в отношении подростка, совершенном якобы... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:10

2020-09-30T12:10

2020-09-30T12:10

якиманка

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники собственной безопасности <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">московской</a> полиции начали проверку по факту сообщения о возможном преступлении в отношении подростка, совершенном якобы сотрудниками ППС, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что накануне неизвестные ограбили сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной."Двадцать девятого сентября в полицию поступило сообщение от гражданки о неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по району <a href="http://ria.ru/location_Yakimanka/" target="_blank" data-auto="true">Якиманка</a> УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a>. Она пояснила, что сотрудники при несении службы присвоили денежные средства, принадлежащие ее сыну", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники подразделения собственной безопасности столичного главка МВД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.Как написала Великина в Facebook, ее сын курил на улице, когда рядом с ним тормознула "машина ППС, оттуда вышел полицейский". По ее словам, подросток испугался и побежал, его остановили и, пугая "постановкой на учет", отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетитору.

https://ria.ru/20200410/1569861717.html

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якиманка

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якиманка, москва, происшествия