https://ria.ru/20200930/odkb-1578020886.html

Посол Азербайджана оценил вероятность вмешательства ОДКБ в Карабахе

У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Нагорном Карабахе, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:20

2020-09-30T19:20

2020-09-30T19:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

полад бюльбюль оглы

обсе

одкб

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> У <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">ОДКБ</a> нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Нагорном Карабахе, заявил посол Азербайджана в РФ <a href="https://ria.ru/person_Polad_Bjulbjul_ogly" target="_blank">Полад Бюльбюль оглы</a>.В ОДКБ входят Армения, <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kazakhstan" target="_blank">Казахстан</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизия</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> и <a href="https://ria.ru/location_Tajikistan" target="_blank">Таджикистан</a>. Ранее представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов говорил, что страна готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ в случае расширения географии конфликта в Карабахе, то есть если появится угроза безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении."ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана, и поэтому у ОДКБ нет формальной причины для того, чтобы вмешаться в этот конфликт", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577949810.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полад бюльбюль оглы, обсе, одкб, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире