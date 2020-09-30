Посол Азербайджана оценил вероятность вмешательства ОДКБ в Карабахе
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Нагорном Карабахе, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ранее представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов говорил, что страна готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ в случае расширения географии конфликта в Карабахе, то есть если появится угроза безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении.
"ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана, и поэтому у ОДКБ нет формальной причины для того, чтобы вмешаться в этот конфликт", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Если война перенесется на территорию Армении, вот тогда у ОДКБ будет формальный повод для того, чтобы вмешаться в это. И то я не верю, чтобы дружественные нам страны, такие как Казахстан, Россия или Белоруссия, или Кыргызстан, подняли бы на нас оружие. В это с трудом верится. Если это произойдет, это будет очень неприятно", - сказал азербайджанский посол.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.