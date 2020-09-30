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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/odkb-1578020886.html
Посол Азербайджана оценил вероятность вмешательства ОДКБ в Карабахе
У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Нагорном Карабахе, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:20
2020-09-30T19:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
полад бюльбюль оглы
обсе
одкб
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> У <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">ОДКБ</a> нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Нагорном Карабахе, заявил посол Азербайджана в РФ <a href="https://ria.ru/person_Polad_Bjulbjul_ogly" target="_blank">Полад Бюльбюль оглы</a>.В ОДКБ входят Армения, <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kazakhstan" target="_blank">Казахстан</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизия</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> и <a href="https://ria.ru/location_Tajikistan" target="_blank">Таджикистан</a>. Ранее представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов говорил, что страна готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ в случае расширения географии конфликта в Карабахе, то есть если появится угроза безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении."ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана, и поэтому у ОДКБ нет формальной причины для того, чтобы вмешаться в этот конфликт", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577949810.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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полад бюльбюль оглы, обсе, одкб, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Посол Азербайджана оценил вероятность вмешательства ОДКБ в Карабахе

19:20 30.09.2020
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаПодразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Нагорном Карабахе, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ранее представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов говорил, что страна готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ в случае расширения географии конфликта в Карабахе, то есть если появится угроза безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении.
"ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана, и поэтому у ОДКБ нет формальной причины для того, чтобы вмешаться в этот конфликт", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Если война перенесется на территорию Армении, вот тогда у ОДКБ будет формальный повод для того, чтобы вмешаться в это. И то я не верю, чтобы дружественные нам страны, такие как Казахстан, Россия или Белоруссия, или Кыргызстан, подняли бы на нас оружие. В это с трудом верится. Если это произойдет, это будет очень неприятно", - сказал азербайджанский посол.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаПолад Бюльбюль оглыОБСЕОДКБНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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