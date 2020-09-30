https://ria.ru/20200930/obstrel-1578008407.html

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли из миномета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:06

2020-09-30T16:06

2020-09-30T16:06

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928508_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ba7d193082682776805586d1e30f0e3.jpg

<strong>ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики обстреляли из миномета юг самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР."С начала текущих суток с позиций батальона морской пехоты... вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вблизи населенного пункта Водяное украинские каратели применили 82-миллиметровый миномет, выпустив три мины в направлении населенного пункта Ленинское", - сказал представитель Народной милиции ДНР.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

1

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире