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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли из миномета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:06
2020-09-30T16:06
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики обстреляли из миномета юг самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР."С начала текущих суток с позиций батальона морской пехоты... вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вблизи населенного пункта Водяное украинские каратели применили 82-миллиметровый миномет, выпустив три мины в направлении населенного пункта Ленинское", - сказал представитель Народной милиции ДНР.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

16:06 30.09.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток с позиций батальона морской пехоты... вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Водяное украинские каратели применили 82-миллиметровый миномет, выпустив три мины в направлении населенного пункта Ленинское", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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