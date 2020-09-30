https://ria.ru/20200930/obschepit-1577977687.html

В России ресторанам запретят включать чаевые в чек

Правительство РФ утвердило правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, они вступят в силу 1 января 2021 года, сообщается на... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:26

2020-09-30T08:26

2020-09-30T13:01

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ утвердило правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, они вступят в силу 1 января 2021 года, сообщается на <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Постановлением Правительства РФ ... утверждены правила, которые направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Новые "Правила оказания услуг общественного питания" начнут действовать с 1 января 2021 года, взамен старых, которые утрачивают свою силу", - говорится в сообщении.Отмечается, что важные нововведения касаются цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ."Вместе с тем, наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер", - добавляется на сайте.Подчеркивается, что потребитель может выбрать услуги после того, как ознакомится с их потребительскими свойствами и ценой. Он может отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены, потребовать возвратить уплаченную сумму.Как отметили на сайте, исполнитель обязуется довести до потребителя следующую информацию: перечень услуг и условия их оказания, наименование всей предлагаемой продукции общепита с описанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, данные о весе порций готовых блюд и покупных товаров, информация о пищевой ценности продукции."По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Также в правилах прописано право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200929/blyuda-1577936809.html

https://ria.ru/20200921/ekonomika-1577530196.html

Егор Панкратов Хорошо 28

Deyn Donovan Неужели что-то адекватное и для народа. от власти? 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), правительство рф, общество