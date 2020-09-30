https://ria.ru/20200930/obmen-telami-1577966110.html

Обмен телами реален. Ученые описали плюсы и минусы переселения душ

Шведские нейробиологи выяснили, что виртуальный обмен телами меняет характер и самовосприятие людей. Телесные иллюзии серьезно влияют на память и отношение к... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

риа наука

нейробиология

виртуальная реальность

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швеция

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Шведские нейробиологи выяснили, что виртуальный обмен телами меняет характер и самовосприятие людей. Телесные иллюзии серьезно влияют на память и отношение к окружающей действительности. А значит, ситуации из фантастических фильмов и книг, когда герой остается самим собой в чужом облике, попросту невозможны.Полное преображениеВ октябре прошлого года исследователи из Каролинского института (<a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>) провели необычный эксперимент. Шестьдесят шесть добровольцев разделили на пары и попросили ответить на вопросы друг о друге — оценить характер и назвать основные черты личности. Затем уложили всех на кушетки. Видеокамеры сверху снимали картинку и транслировали на устройство, закрепленное на головах испытуемых, так, чтобы каждый видел то, на что смотрел его напарник.Кроме того, до ног и рук людей, оказавшихся в одной команде, периодически дотрагивались, чтобы их визуальные и тактильные ощущения совпадали. В итоге уже через несколько минут у участников эксперимента <a href="https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(20)30619-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004220306192%3Fshowall%3Dtrue" target="_blank" rel="nofollow noopener">возникала</a> стойкая иллюзия обмена телами. По крайней мере, когда одному угрожали, уклониться от оружия пытался другой.Это ощущение длилось недолго. Однако виртуальное вселение в другого меняло самовосприятие. "В чужом теле" люди описывали себя близко к тому, как раньше оценивали напарника.Также нейробиологи обратили внимание на то, что у всех испытуемых возникли проблемы с эпизодической памятью. Спустя некоторое время после эксперимента они с трудом вспоминали, о каких именно личностных чертах их спрашивали. Причем чем сильнее по характеру различались напарники, тем хуже были результаты тестирования на память.Исследователи предполагают, что это результат конфликта между телесным и общим восприятием себя. Переселение в другого — даже виртуальное — мешало нормально сформироваться памяти о событиях, связанных с субъектом. А значит, даже если бы обмен телами оказался возможен, сохранить свою личность внутри другого было бы крайне затруднительно.В чужой шкуреИспанские ученые, занимавшиеся подобными экспериментами, не видят в них серьезной опасности и <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00601/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">предлагают</a> использовать для изменения человека в лучшую сторону — например, для борьбы со скрытым расизмом. По крайней мере, 90 добровольцев, принимавших участие в их исследовании, после "вселения" в человека с другим цветом кожи избавлялись от расовых предубеждений.Перед тем как оказаться в чужом теле, каждый доброволец прошел тест на скрытые ассоциации. В частности, это позволяет понять, соотносит ли человек слово "чернокожий" с определениями "плохой", "хороший", "спортивный" или "неуклюжий". После этого испытуемые с помощью шлема виртуальной реальности получали возможность почувствовать себя в теле другого человека. Среди различных аватаров были и чернокожие. Некоторое время спустя тест на скрытые ассоциации повторяли. Оказалось, что у тех, кто побывал в теле представителя иной расы, показатели скрытого предубеждения значительно снижались.Похожие результаты <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027713000772" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> британские и нидерландские исследователи. Правда, они пользовались не виртуальной реальностью, а так называемой иллюзией резиновой руки. Каждый испытуемый наблюдал за движениями макета человеческой руки. Его располагали таким образом, чтобы у волонтера создавалось ощущение, что это его собственная конечность. Если цвет кожи отличался, показатели скрытого расизма были ниже, чем перед экспериментом. Если совпадал, этого не происходило.Авторы работы предположили, что после иллюзорного вселения в тело другого мозг сохраняет воспоминание об этом ощущении. И человек уже не может думать о людях другой расы плохо.Впасть в детствоКак выяснилось, чужое тело влияет и на восприятие окружающего мира, особенно если речь идет о большой разнице в возрасте и росте. К такому выводу <a href="https://www.pnas.org/content/110/31/12846" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришла</a> международная команда ученых.Они раздали добровольцам очки виртуальной реальности и предложили им выбрать себе аватары. Одни предпочли перевоплотиться в четырехлетних детей, другие — во взрослых персонажей, правда, уменьшенных до размеров четырехлеток. Все объекты, даже собственное отражение в зеркале, испытуемые видели глазами того, в кого переселились, а их движения благодаря специальному костюму были синхронизированы.Затем участников попросили показать размеры трех кубов, которые они видели в виртуальной реальности. Никто с этой задачей не справился. Те, кому достались аватары-лилипуты, считали, что объекты больше в среднем на три-шесть сантиметров. А вот перевоплотившиеся в детей переоценивали размеры кубов на пять-двенадцать сантиметров. Кроме того, при выборе помещений они останавливались на комнатах с более детским интерьером.Исследователи отмечают, что мозг испытуемых, управляющих аватаром-ребенком, вытаскивал на поверхность детские ощущения и особенности поведения. Однако этого не происходило, если движения персонажа и волонтера не синхронизировали. Тогда восприятие оставалось взрослым даже в виртуальной реальности.

https://ria.ru/20081203/156410946.html

https://ria.ru/20130716/950042590.html

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швеция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, виртуальная реальность, биология, здоровье, швеция