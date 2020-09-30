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Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Осужденному в США российскому гражданину Евгению Никулину осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T04:14
2020-09-30T04:14
россия
евгений никулин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Осужденному в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> российскому гражданину <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Никулину</a> осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА Новости адвокат Никулина Валерия Нечай.По ее словам, приговор в 88 месяцев, уже отбытые 48 месяцев в тюрьме и возможность выйти на свободу после отбытия 85% срока говорят о том, что ему осталось около двух лет. "Ему осталось отбыть еще 26,8 месяца, то есть чуть более чем через два года он вернется домой", - сказала Нечай.Она также сказала, что подаст апелляцию на приговор.Никулин ранее во вторник был приговорен судом в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox. Он обвинялся в краже более 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете.
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россия
сша
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россия, евгений никулин, сша, в мире

Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США

04:14 30.09.2020
 
© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в Фениксе, США
Зал судебных заседаний в Фениксе, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Flickr / Eric E Johnson
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденному в США российскому гражданину Евгению Никулину осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА Новости адвокат Никулина Валерия Нечай.
По ее словам, приговор в 88 месяцев, уже отбытые 48 месяцев в тюрьме и возможность выйти на свободу после отбытия 85% срока говорят о том, что ему осталось около двух лет. "Ему осталось отбыть еще 26,8 месяца, то есть чуть более чем через два года он вернется домой", - сказала Нечай.
"Я думаю, что аргументы защиты относительно проблем с психическим здоровьем, психотравмы в детстве и семейных обязательств должны были бы обеспечить более значительное сокращение приговора. Тем не менее, я довольна, что судья отверг чрезмерный запрос властей... и вынес приговор, который учел исключительное воздействие, которое оказало на господина Никулина его заключение в многочисленных иностранных тюрьмах, особенно во время пандемии COVID-19", - сказала Нечай. Прокуроры просили 12 лет тюрьмы, адвокаты - уже отбытый срок.
Она также сказала, что подаст апелляцию на приговор.
Никулин ранее во вторник был приговорен судом в Сан-Франциско к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox. Он обвинялся в краже более 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете.
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РоссияЕвгений НикулинСШАВ мире
 
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