https://ria.ru/20200930/nikulin-1577975562.html

Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США

Осужденному в США российскому гражданину Евгению Никулину осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T04:14

2020-09-30T04:14

2020-09-30T04:14

россия

евгений никулин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Осужденному в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> российскому гражданину <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Никулину</a> осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА Новости адвокат Никулина Валерия Нечай.По ее словам, приговор в 88 месяцев, уже отбытые 48 месяцев в тюрьме и возможность выйти на свободу после отбытия 85% срока говорят о том, что ему осталось около двух лет. "Ему осталось отбыть еще 26,8 месяца, то есть чуть более чем через два года он вернется домой", - сказала Нечай.Она также сказала, что подаст апелляцию на приговор.Никулин ранее во вторник был приговорен судом в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox. Он обвинялся в краже более 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете.

https://ria.ru/20200929/nikulin-1577880117.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений никулин, сша, в мире