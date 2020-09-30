https://ria.ru/20200930/nikulin-1577974784.html

В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину

Суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения по обвинению в киберпреступлениях, трансляция заседания суда... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T01:50

2020-09-30T01:50

2020-09-30T02:33

россия

евгений никулин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приговорил гражданина России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Никулина</a> к семи годам и четырем месяцам заключения по обвинению в киберпреступлениях, трансляция заседания суда велась в Zoom.Прокуроры требовали для подсудимого 12 лет и месяц тюрьмы, а защита предлагала приговорить его к уже отбытым четырем годам.Присяжные ранее признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.Как отметил судья Уильям Элсап, Никулин совершил "крупное" преступление. "Воровство идентификационной информации — это настоящее воровство", - сказал он, добави, что и сам становился жертвой хакеров при взломе кредитного бюро Equifax, но не считает, что это должно повлиять на приговор."Нужно вынести приговор, который пошлет сигнал этим людям... и сдержит подобное поведение", - заявил судья.По словам Элсапа, в начале процесса он сомневался в том, что прокурорам удастся доказать виновность Никулина, но те четко выполнили поставленную задачу. "У меня не осталось сомнений, что он виновен по всем пунктам", - сказал судья.Судья заявил, что учел при вынесении приговора тяжесть преступления, но также и смягчающие обстоятельства, такие как пандемию COVID-19, незнание английского языка и наличие у Никулина больной матери в России. Вместе с тем, совершенное Никулиным преступление "вполне реально", и есть "значительный риск", что он вернется к преступной деятельности, оказавшись за пределами США, отметил Элсап.Он также не принял во внимание рассказы защиты о насилии, которому подвергался Никулин в детстве, и о серьезном ДТП, которое тот перенес много лет назад. По словам Элсапа, на момент совершения вменяемых преступлений Никулин был "вполне нормальным парнем", ездил на автомобиле Bentley, наслаждался роскошными каникулами и демонстрировал прекрасное чувство юмора. По той же причине судья не стал учитывать заявления защиты о том, что Никулин пережил психологическую травму в заключении из-за смерти родственника, испытывал нарушения психики и подвергался до экстрадиции в США принудительному лечению психотропными препаратами в чешской тюрьме.Судья добавил, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Ему зачтутся уже отбытые четыре года в тюрьме.Судья при этом согласился с доводами защиты о том, что миллионные оценки убытков компаний, которые взламывал Никулин, возможно, преувеличены, однако в целом ущерб был "значительным".В целом, по словам судьи, главная цель приговора - "удержать господина Никулина и других, подобных ему, от таких преступлений"."Я думаю, что вы очень-очень умный парень. Призываю вас применить этот ум в какой-нибудь законной профессии и сделать что-нибудь полезное в жизни, а не взламывать компьютеры", - заявил судья.Сам Никулин от последнего слова отказался.Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти обвинили россиянина в незаконном получении доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин не признал вину.В марте 2018-го Чехия экстрадировала россиянина в Соединенные Штаты, хотя в апреле того же года конституционный суд республики отменил это решение задним числом.

https://ria.ru/20200929/nikulin-1577880117.html

https://ria.ru/20200309/1568330805.html

https://ria.ru/20190807/1557271161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений никулин, сша, в мире