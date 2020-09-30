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https://ria.ru/20200930/nikulin-1577974784.html
В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
Суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения по обвинению в киберпреступлениях, трансляция заседания суда... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T01:50
2020-09-30T02:33
россия
евгений никулин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приговорил гражданина России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Никулина</a> к семи годам и четырем месяцам заключения по обвинению в киберпреступлениях, трансляция заседания суда велась в Zoom.Прокуроры требовали для подсудимого 12 лет и месяц тюрьмы, а защита предлагала приговорить его к уже отбытым четырем годам.Присяжные ранее признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.Как отметил судья Уильям Элсап, Никулин совершил "крупное" преступление. "Воровство идентификационной информации — это настоящее воровство", - сказал он, добави, что и сам становился жертвой хакеров при взломе кредитного бюро Equifax, но не считает, что это должно повлиять на приговор."Нужно вынести приговор, который пошлет сигнал этим людям... и сдержит подобное поведение", - заявил судья.По словам Элсапа, в начале процесса он сомневался в том, что прокурорам удастся доказать виновность Никулина, но те четко выполнили поставленную задачу. "У меня не осталось сомнений, что он виновен по всем пунктам", - сказал судья.Судья заявил, что учел при вынесении приговора тяжесть преступления, но также и смягчающие обстоятельства, такие как пандемию COVID-19, незнание английского языка и наличие у Никулина больной матери в России. Вместе с тем, совершенное Никулиным преступление "вполне реально", и есть "значительный риск", что он вернется к преступной деятельности, оказавшись за пределами США, отметил Элсап.Он также не принял во внимание рассказы защиты о насилии, которому подвергался Никулин в детстве, и о серьезном ДТП, которое тот перенес много лет назад. По словам Элсапа, на момент совершения вменяемых преступлений Никулин был "вполне нормальным парнем", ездил на автомобиле Bentley, наслаждался роскошными каникулами и демонстрировал прекрасное чувство юмора. По той же причине судья не стал учитывать заявления защиты о том, что Никулин пережил психологическую травму в заключении из-за смерти родственника, испытывал нарушения психики и подвергался до экстрадиции в США принудительному лечению психотропными препаратами в чешской тюрьме.Судья добавил, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Ему зачтутся уже отбытые четыре года в тюрьме.Судья при этом согласился с доводами защиты о том, что миллионные оценки убытков компаний, которые взламывал Никулин, возможно, преувеличены, однако в целом ущерб был "значительным".В целом, по словам судьи, главная цель приговора - "удержать господина Никулина и других, подобных ему, от таких преступлений"."Я думаю, что вы очень-очень умный парень. Призываю вас применить этот ум в какой-нибудь законной профессии и сделать что-нибудь полезное в жизни, а не взламывать компьютеры", - заявил судья.Сам Никулин от последнего слова отказался.Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти обвинили россиянина в незаконном получении доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин не признал вину.В марте 2018-го Чехия экстрадировала россиянина в Соединенные Штаты, хотя в апреле того же года конституционный суд республики отменил это решение задним числом.
https://ria.ru/20200929/nikulin-1577880117.html
https://ria.ru/20200309/1568330805.html
https://ria.ru/20190807/1557271161.html
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россия
сша
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россия, евгений никулин, сша, в мире

В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину

01:50 30.09.2020 (обновлено: 02:33 30.09.2020)
 
© РИА НовостиХакер Евгений Никулин
Хакер Евгений Никулин - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения по обвинению в киберпреступлениях, трансляция заседания суда велась в Zoom.
Прокуроры требовали для подсудимого 12 лет и месяц тюрьмы, а защита предлагала приговорить его к уже отбытым четырем годам.
Присяжные ранее признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.
Как отметил судья Уильям Элсап, Никулин совершил "крупное" преступление. "Воровство идентификационной информации — это настоящее воровство", - сказал он, добави, что и сам становился жертвой хакеров при взломе кредитного бюро Equifax, но не считает, что это должно повлиять на приговор.
"Нужно вынести приговор, который пошлет сигнал этим людям... и сдержит подобное поведение", - заявил судья.
По словам Элсапа, в начале процесса он сомневался в том, что прокурорам удастся доказать виновность Никулина, но те четко выполнили поставленную задачу. "У меня не осталось сомнений, что он виновен по всем пунктам", - сказал судья.
Зал судебных заседаний в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Дело российского гражданина Евгения Никулина в США
Судья заявил, что учел при вынесении приговора тяжесть преступления, но также и смягчающие обстоятельства, такие как пандемию COVID-19, незнание английского языка и наличие у Никулина больной матери в России. Вместе с тем, совершенное Никулиным преступление "вполне реально", и есть "значительный риск", что он вернется к преступной деятельности, оказавшись за пределами США, отметил Элсап.
Он также не принял во внимание рассказы защиты о насилии, которому подвергался Никулин в детстве, и о серьезном ДТП, которое тот перенес много лет назад. По словам Элсапа, на момент совершения вменяемых преступлений Никулин был "вполне нормальным парнем", ездил на автомобиле Bentley, наслаждался роскошными каникулами и демонстрировал прекрасное чувство юмора. По той же причине судья не стал учитывать заявления защиты о том, что Никулин пережил психологическую травму в заключении из-за смерти родственника, испытывал нарушения психики и подвергался до экстрадиции в США принудительному лечению психотропными препаратами в чешской тюрьме.
Судья добавил, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Ему зачтутся уже отбытые четыре года в тюрьме.
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
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Судья при этом согласился с доводами защиты о том, что миллионные оценки убытков компаний, которые взламывал Никулин, возможно, преувеличены, однако в целом ущерб был "значительным".
В целом, по словам судьи, главная цель приговора - "удержать господина Никулина и других, подобных ему, от таких преступлений".
"Я думаю, что вы очень-очень умный парень. Призываю вас применить этот ум в какой-нибудь законной профессии и сделать что-нибудь полезное в жизни, а не взламывать компьютеры", - заявил судья.
Сам Никулин от последнего слова отказался.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти обвинили россиянина в незаконном получении доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин не признал вину.
В марте 2018-го Чехия экстрадировала россиянина в Соединенные Штаты, хотя в апреле того же года конституционный суд республики отменил это решение задним числом.
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