https://ria.ru/20200930/nikulin-1577974058.html
Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
Суд США отказал обвиняемому в киберпреступлениях российскому гражданину Евгению Никулину в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:21
2020-09-30T00:21
2020-09-30T00:42
россия
евгений никулин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отказал обвиняемому в киберпреступлениях российскому гражданину <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Никулину</a> в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора, сообщил судья Уильям Элсап."Эти ходатайства отклонены", - сказал судья в ходе заседания, трансляция которого велась в Zoom."Мне ясно, что у властей были твердые аргументы. Все мои сомнения по ходу (процесса) были ошибочными", - сказал Элсап, прежде чем перейти к слушаниям по приговору Никулину.Судья обещал подробнее объяснить причины отказа в отдельном распоряжении. Он похвалил и защиту, которая, по его словам, "играла теми картами, которые были у нее на руках", и "проделала отличную работу".Присяжные ранее признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.Чешская полиция в сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> США задержала Никулина в <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Праге</a> 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
https://ria.ru/20200929/nikulin-1577880117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений никулин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Суд США
отказал обвиняемому в киберпреступлениях российскому гражданину Евгению Никулину
в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора, сообщил судья Уильям Элсап.
"Эти ходатайства отклонены", - сказал судья в ходе заседания, трансляция которого велась в Zoom.
"Мне ясно, что у властей были твердые аргументы. Все мои сомнения по ходу (процесса) были ошибочными", - сказал Элсап, прежде чем перейти к слушаниям по приговору Никулину.
Судья обещал подробнее объяснить причины отказа в отдельном распоряжении. Он похвалил и защиту, которая, по его словам, "играла теми картами, которые были у нее на руках", и "проделала отличную работу".
Присяжные ранее признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР
США задержала Никулина в Праге
5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия
выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.