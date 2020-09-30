https://ria.ru/20200930/nalog-1577998464.html

Госдума повысила налог на добычу полезных ископаемых для удобрений и руд

Госдума приняла закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов, сделав исключение для новых РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:49

2020-09-30T13:49

2020-09-30T13:49

антон силуанов

госдума рф

андрей белоусов

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов, сделав исключение для новых инвестпроектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).Документ вводит рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды. Эта мера принесет бюджету в будущем году 56 миллиардов рублей, пояснял глава Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> перед первым чтением.Однако при рассмотрении проекта закона во втором чтении Госдума поддержала поправку, которая исключает применение такого повышающего коэффициента в отношении новых инвестиционных проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых, реализуемых в рамках СЗПК. Такая договоренность была достигнута по итогам встречи первого вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Белоусова</a> с представителями крупного российского бизнеса.Согласно поправке, рентный коэффициент принимается равным 1 в отношении полезных ископаемых, добытых на участке недр, степень выработанности запасов которого по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%, и при условии их добычи в рамках заключенного СЗПК. Такой коэффициент будет применяться в течение пяти лет, следующих за годом начала промышленной добычи.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ (календарный месяц).

https://ria.ru/20200925/nalogi-1577753955.html

https://ria.ru/20200914/migranty-1577190573.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, госдума рф, андрей белоусов, экономика