https://ria.ru/20200930/naemniki-1578025490.html

В Баку прокомментировали заявление МИД России об иностранных наемниках

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя озабоченность России сообщениями об иностранных наемниках в зоне конфликта в Карабахе,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T22:18

2020-09-30T22:18

2020-09-30T22:31

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид азербайджана

ереван

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя озабоченность России сообщениями об иностранных наемниках в зоне конфликта в Карабахе, заявила, что "с Ближнего Востока их привлекает Ереван".Ранее МИД РФ заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. По поступающим сведениям российской стороны, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях."В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы, мы неоднократно высказывали свое беспокойство по этому поводу. Особенно активно Армения привлекает террористов и наемников из стран Ближнего Востока", - заявила <a href="http://ria.ru/person_Rovnag_Abdullaev/" target="_blank" data-auto="true">Абдуллаева</a>.Армянская сторона ранее заявляла, что в Карабахе на стороне Азербайджана действуют боевики из Турции и с Ближнего Востока. В Баку эти обвинения отвергают.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/karabakh-1578014810.html

Егор Панкратов Турки их перебрасывают на сторону азиков. 24

Семен Семеныч Россия должна помочь! Армении - армянами, Азербайджану - азербайджанцами! Так вижу! 17

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нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, мид азербайджана, ереван, армения, в мире