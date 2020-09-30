https://ria.ru/20200930/mrot-1578003396.html

В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ

Правительство внесло в Госдуму законопроект Минтруда о расчете МРОТ исходя из медианной зарплаты. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:58

2020-09-30T14:58

2020-09-30T15:59

общество

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект Минтруда о расчете МРОТ исходя из медианной зарплаты. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно проекту, с 1 января 2021 года МРОТ<em> </em>составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.Также указывается, что установленное соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.Кроме того, документ предлагает определять прожиточный минимум (ПМ)<em> </em>не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Соотношение тоже предложено пересматривать не реже одного раза в пять лет.При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его величины в текущем, отмечено в проекте.Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения и прожиточного минимума на душу населения составит 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.В свою очередь, региональный прожиточный минимум (РПМ) будет устанавливаться субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения величины ПМ по России и в регионе. В 2021 году она должна составлять не менее величины прожиточного минимума за второй квартал 2020-го в регионе как на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам.Законопроектом также предлагается установить переходный период на 2021-2025 годы для поэтапного доведения прожиточного минимума в регионах до размеров, рассчитанных на основе коэффициентов.В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html

https://ria.ru/20200924/sovfed-1577693662.html

https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html

boba608 Что-то мне кажется, что даже после пересчёта с нынешним курсом рубля, упадёт наш мрот ещё ниже... С 65 места в мире... 26

Robin Bobin Какой бы прожиточный минимум не придумали в стране, 11280р или 12130р–всегда в скобочках пишут (но не менее 1500 р) Вот эти 1500р, нам и платят на б\труда!!! 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф