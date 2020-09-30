Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/mrot-1578003396.html
В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ
Правительство внесло в Госдуму законопроект Минтруда о расчете МРОТ исходя из медианной зарплаты. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:58
2020-09-30T15:59
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_847f6fbf90839ede25136a4e05e379a5.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект Минтруда о расчете МРОТ исходя из медианной зарплаты. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно проекту, с 1 января 2021 года МРОТ<em> </em>составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.Также указывается, что установленное соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.Кроме того, документ предлагает определять прожиточный минимум (ПМ)<em> </em>не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Соотношение тоже предложено пересматривать не реже одного раза в пять лет.При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его величины в текущем, отмечено в проекте.Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения и прожиточного минимума на душу населения составит 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.В свою очередь, региональный прожиточный минимум (РПМ) будет устанавливаться субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения величины ПМ по России и в регионе. В 2021 году она должна составлять не менее величины прожиточного минимума за второй квартал 2020-го в регионе как на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам.Законопроектом также предлагается установить переходный период на 2021-2025 годы для поэтапного доведения прожиточного минимума в регионах до размеров, рассчитанных на основе коэффициентов.В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html
https://ria.ru/20200924/sovfed-1577693662.html
https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html
Что-то мне кажется, что даже после пересчёта с нынешним курсом рубля, упадёт наш мрот ещё ниже... С 65 места в мире...
26
Какой бы прожиточный минимум не придумали в стране, 11280р или 12130р–всегда в скобочках пишут (но не менее 1500 р) Вот эти 1500р, нам и платят на б\труда!!!
24
22
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_63:97:2451:1888_1400x0_80_0_0_16a13819a91140bdabcac0a3bb02f923.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф

В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ

14:58 30.09.2020 (обновлено: 15:59 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект Минтруда о расчете МРОТ исходя из медианной зарплаты. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", — сказано в нем.
Согласно проекту, с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.
Также указывается, что установленное соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 16:39
Эксперт оценил идею изменить методику расчета МРОТ
Кроме того, документ предлагает определять прожиточный минимум (ПМ) не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Соотношение тоже предложено пересматривать не реже одного раза в пять лет.
При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его величины в текущем, отмечено в проекте.
Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения и прожиточного минимума на душу населения составит 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 10:41
В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ
В свою очередь, региональный прожиточный минимум (РПМ) будет устанавливаться субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения величины ПМ по России и в регионе. В 2021 году она должна составлять не менее величины прожиточного минимума за второй квартал 2020-го в регионе как на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам.
Законопроектом также предлагается установить переходный период на 2021-2025 годы для поэтапного доведения прожиточного минимума в регионах до размеров, рассчитанных на основе коэффициентов.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:05
В Госдуме оценили идею Минтруда об изменении расчета МРОТ
 
Обсудить22
ОбществоГосдума РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния