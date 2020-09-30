https://ria.ru/20200930/most-1578013909.html

В ЯНАО движение по мосту через реку Пур откроется 16 октября

Движение по мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) откроется 16 октября, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:15

2020-09-30T17:15

2020-09-30T17:16

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Движение по мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) откроется 16 октября, сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> объявил дату открытия моста через реку Пур. Движение автомобилей запустят 16 октября", - говорится в сообщении.Строительство Пуровского моста находится на завершающей стадии. Выполнены основные этапы – установлены 11 опор, сооружены пролеты, отсыпаны подходы. Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и нанесли разметку. Сейчас идет монтаж барьерных ограждений, прокладка и подключение мачт освещения. Автодорожные подходы заасфальтированы на 75%. Выполняются работы по укреплению обочин, укладке водоотводных лотков, монтажу барьерных ограждений и установке дорожных знаков.Строительство Пуровского моста началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы. Объект играет важную роль для освоения месторождений Гыданского полуострова. Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20200819/1575983021.html

ямал

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, общество