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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200930/most-1578013909.html
В ЯНАО движение по мосту через реку Пур откроется 16 октября
Движение по мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) откроется 16 октября, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:15
2020-09-30T17:16
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Движение по мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) откроется 16 октября, сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор Ямала <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> объявил дату открытия моста через реку Пур. Движение автомобилей запустят 16 октября", - говорится в сообщении.Строительство Пуровского моста находится на завершающей стадии. Выполнены основные этапы – установлены 11 опор, сооружены пролеты, отсыпаны подходы. Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и нанесли разметку. Сейчас идет монтаж барьерных ограждений, прокладка и подключение мачт освещения. Автодорожные подходы заасфальтированы на 75%. Выполняются работы по укреплению обочин, укладке водоотводных лотков, монтажу барьерных ограждений и установке дорожных знаков.Строительство Пуровского моста началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы. Объект играет важную роль для освоения месторождений Гыданского полуострова. Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20200819/1575983021.html
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дмитрий артюхов, ямал, общество

В ЯНАО движение по мосту через реку Пур откроется 16 октября

17:15 30.09.2020 (обновлено: 17:16 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Движение по мосту через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) откроется 16 октября, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил дату открытия моста через реку Пур. Движение автомобилей запустят 16 октября", - говорится в сообщении.
Строительство Пуровского моста находится на завершающей стадии. Выполнены основные этапы – установлены 11 опор, сооружены пролеты, отсыпаны подходы. Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и нанесли разметку. Сейчас идет монтаж барьерных ограждений, прокладка и подключение мачт освещения. Автодорожные подходы заасфальтированы на 75%. Выполняются работы по укреплению обочин, укладке водоотводных лотков, монтажу барьерных ограждений и установке дорожных знаков.

"Ближайший ледостав впервые для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пройдет без сложностей с переправой. На мосту уже завершены основные работы. Дорожники уложили асфальт и нанесли разметку. Сейчас подключают мачты освещения, асфальтируют проезды и устанавливают дорожные знаки. Работают почти с двукратным опережением графика. Теперь ездить через Пур будем круглый год, без перерывов", - написал губернатор на своих страницах в социальных сетях.

Строительство Пуровского моста началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы. Объект играет важную роль для освоения месторождений Гыданского полуострова. Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов, уточняет пресс-служба.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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