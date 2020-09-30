https://ria.ru/20200930/most-1577998094.html

Бирюков: в Москве отремонтируют пешеходный мост Богдана Хмельницкого

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пешеходного моста Богдана Хмельницкого, завершить работы планируется в начале... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:45

2020-09-30T13:45

2020-09-30T13:45

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пешеходного моста Богдана Хмельницкого, завершить работы планируется в начале следующего года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Запланирована замена более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 "квадратов" покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления. После завершения ремонта будет установлено новое эскалаторное оборудование", —сообщил Бирюков.Заместитель мэра добавил, что в рамках работ будет полностью обновлена прогулочная зона моста. Бирюков также подчеркнул, что на время проведения работ закрывать сооружение полностью не будут."Ремонт проходит поэтапно, поэтому пока на одной половине моста будут идти работы, вторая останется открытой для пешеходов", — пояснил он.

https://realty.ria.ru/20200924/naberezhnaya-1577690088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва