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Бирюков: в Москве отремонтируют пешеходный мост Богдана Хмельницкого
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пешеходного моста Богдана Хмельницкого, завершить работы планируется в начале... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:45
2020-09-30T13:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пешеходного моста Богдана Хмельницкого, завершить работы планируется в начале следующего года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Запланирована замена более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 "квадратов" покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления. После завершения ремонта будет установлено новое эскалаторное оборудование", —сообщил Бирюков.Заместитель мэра добавил, что в рамках работ будет полностью обновлена прогулочная зона моста. Бирюков также подчеркнул, что на время проведения работ закрывать сооружение полностью не будут."Ремонт проходит поэтапно, поэтому пока на одной половине моста будут идти работы, вторая останется открытой для пешеходов", — пояснил он.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: в Москве отремонтируют пешеходный мост Богдана Хмельницкого

13:45 30.09.2020
 
© РИА Новости / Александр ПоляковКиевский пешеходный мост(мост Богдана Хмельницкого), открытый 2 сентября 2001 года, соединил площадь Киевского вокзала и улицу Плющиху
Киевский пешеходный мост(мост Богдана Хмельницкого), открытый 2 сентября 2001 года, соединил площадь Киевского вокзала и улицу Плющиху - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пешеходного моста Богдана Хмельницкого, завершить работы планируется в начале следующего года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланирована замена более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 "квадратов" покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления. После завершения ремонта будет установлено новое эскалаторное оборудование", —сообщил Бирюков.
Заместитель мэра добавил, что в рамках работ будет полностью обновлена прогулочная зона моста. Бирюков также подчеркнул, что на время проведения работ закрывать сооружение полностью не будут.
"Ремонт проходит поэтапно, поэтому пока на одной половине моста будут идти работы, вторая останется открытой для пешеходов", — пояснил он.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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