https://ria.ru/20200930/moskva-1577988100.html

Новые резиденты ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств 15 млрд рублей

Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:44

2020-09-30T11:44

2020-09-30T11:44

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новые производства займут более 20 тысяч квадратных метров на площадке в Печатниках, а также почти 3,5 га земельных участков в Алабушево."В ближайшее время статус резидента получат еще три компании. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" они займутся производством виртуальных сим-карт, медицинского оборудования и энергоэффективных технологий", – рассказал руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>.Статус резидента столичной ОЭЗ позволяет предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получают компании-резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции, что положительно сказывается на окупаемости производства, и создает конкурентные преимущества, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва