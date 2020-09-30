Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200930/moskva-1577988100.html
Новые резиденты ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств 15 млрд рублей
Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:44
2020-09-30T11:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1634b45a4125e2f236ce193475fcc1fb.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новые производства займут более 20 тысяч квадратных метров на площадке в Печатниках, а также почти 3,5 га земельных участков в Алабушево."В ближайшее время статус резидента получат еще три компании. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" они займутся производством виртуальных сим-карт, медицинского оборудования и энергоэффективных технологий", – рассказал руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>.Статус резидента столичной ОЭЗ позволяет предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получают компании-резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции, что положительно сказывается на окупаемости производства, и создает конкурентные преимущества, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_e56f8dea8e6a4b7ff440ef4d7d6f1381.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров, москва

Новые резиденты ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств 15 млрд рублей

11:44 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сейчас на территории ОЭЗ расположено 180 высокотехнологичных предприятий, из которых 78 имеют статус резидента. За все время резиденты технополиса вложили в развитие собственных производств почти 32 миллиарда рублей и создали 6,5 тысячи рабочих мест. С начала 2020 года к ним присоединились ещё 15 производителей нефтесервисного и холодильного оборудования, электроники, фармацевтических препаратов, режущих инструментов и оптического оборудования. В течение 10 лет они направят на развитие собственных инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, благодаря чему создадут 1,6 тысячи рабочих мест", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Новые производства займут более 20 тысяч квадратных метров на площадке в Печатниках, а также почти 3,5 га земельных участков в Алабушево.
"В ближайшее время статус резидента получат еще три компании. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" они займутся производством виртуальных сим-карт, медицинского оборудования и энергоэффективных технологий", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей
Статус резидента столичной ОЭЗ позволяет предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получают компании-резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции, что положительно сказывается на окупаемости производства, и создает конкурентные преимущества, отмечается в сообщении.
 
Обсудить0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния