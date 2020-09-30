https://ria.ru/20200930/moskva-1577988100.html
Новые резиденты ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств 15 млрд рублей
Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:44
2020-09-30T11:44
2020-09-30T11:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новые производства займут более 20 тысяч квадратных метров на площадке в Печатниках, а также почти 3,5 га земельных участков в Алабушево."В ближайшее время статус резидента получат еще три компании. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" они займутся производством виртуальных сим-карт, медицинского оборудования и энергоэффективных технологий", – рассказал руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>.Статус резидента столичной ОЭЗ позволяет предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получают компании-резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции, что положительно сказывается на окупаемости производства, и создает конкурентные преимущества, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров, москва
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Компании, с начала 2020 года получившие статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", в течение 10 лет инвестируют в развитие инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сейчас на территории ОЭЗ расположено 180 высокотехнологичных предприятий, из которых 78 имеют статус резидента. За все время резиденты технополиса вложили в развитие собственных производств почти 32 миллиарда рублей и создали 6,5 тысячи рабочих мест. С начала 2020 года к ним присоединились ещё 15 производителей нефтесервисного и холодильного оборудования, электроники, фармацевтических препаратов, режущих инструментов и оптического оборудования. В течение 10 лет они направят на развитие собственных инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, благодаря чему создадут 1,6 тысячи рабочих мест", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Новые производства займут более 20 тысяч квадратных метров на площадке в Печатниках, а также почти 3,5 га земельных участков в Алабушево.
"В ближайшее время статус резидента получат еще три компании. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" они займутся производством виртуальных сим-карт, медицинского оборудования и энергоэффективных технологий", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Статус резидента столичной ОЭЗ позволяет предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получают компании-резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции, что положительно сказывается на окупаемости производства, и создает конкурентные преимущества, отмечается в сообщении.