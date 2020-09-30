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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200930/moskva-1577987293.html
В Москве заключили почти 250 контрактов ГЧП на один триллион рублей
С 2013 года по август 2020 года в Москве было заключено 249 контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) с общим объемом инвестиций более 1 триллиона... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:35
2020-09-30T11:35
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. С 2013 года по август 2020 года в Москве было заключено 249 контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) с общим объемом инвестиций более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Накануне руководитель департамента Александр Прохоров принял участие в работе VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП". Главными темами мероприятия стали развитие государственно-частного партнерства, расширение сфер его применения, разработка новых механизмов взаимодействия с инвесторами и меры их поддержки, а также предпочтение контрактов жизненного цикла классической системе государственных закупок. "Сегодня Москва – один из крупнейших государственных заказчиков в стране. По некоторым отраслям объем госзакупок столицы доходит до 40% и более от общероссийского. Между тем, вместо практики разрозненных госзаказов по созданию и оснащению объектов, а также их последующему сервису, столичные власти все больше обращаются к контрактам жизненного цикла, где поставщик оборудования также является исполнителем по его обслуживанию. В городе уже весь общественный транспорт приобретается и впоследствии эксплуатируется в рамках такого механизма. Эту практику мы применяем в сфере здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Совместно с отраслевыми органами также рассматриваем возможность масштабирования опыта контрактов жизненного цикла на капитальные объекты, когда инвестор может построить объект, например, больницу, оснастить его, а также впоследствии обеспечить его работу, в том числе с оказанием профильных услуг", – приводятся в сообщении слова Прохорова.Практика заключения таких сервисных концессий позволит привлечь в ГЧП инвесторов-операторов, обладающих необходимыми компетенциями, например, в сфере здравоохранения, уверен глава ДИПП.В ходе мероприятия <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> также сообщил, что в Москве началась реализация программы по стимулированию создания мест приложения труда. Как правило, при строительстве жилых домов инвестор нуждается в изменении вида разрешенного использования (ВРИ), но по условиям этой программы застройщик может быть освобожден от платы за изменение ВРИ, если помимо жилого многоквартирного дома возведет офисный или деловой объект за пределами ТТК. Это выгодно и для инвестора, и для города, который помимо квадратных метров жилья получает и новые рабочие места.Первое соглашение по этой форме ГЧП уже заключено. В рамках договоренности до конца 2023 года Бутырском районе будет построен комплекс офисных зданий "Останкино бизнес-парк" площадью 46 тысяч квадратных метров, что потенциально может дать городу более 4 тысяч новых рабочих мест. В проект будет вложено 2,3 миллиарда рублей. Реализуя его, застройщик сэкономит около 800 миллионов рублей, а город простимулирует создание рабочих мест в локации, где их недостаточно. Сейчас на рассмотрении у города находится еще две заявки.Кроме того, Москва активно развивает ГЧП в социальной сфере. Так, в рамках планируемой концессии может появиться современный гериатрический центр ул. Багрицкого. В настоящее время в городе уже объявлен конкурс на его создание и последующую эксплуатацию. Планируемый объем инвестиций составляет 0,5 миллиарда рублей, а концессионное соглашение будет заключено на 20 лет. Согласно его условиям, инвестор не только реконструирует объект и оснастит его оборудованием, но и будет оказывать услуги по уходу за пожилыми пациентами, а также осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Проект, имеющий важное социальное значение, не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий пансионат останется в собственности столицы.Также столичные власти предлагают внести в московское законодательство изменения, которые позволят расширить перечень объектов концессии и ГЧП, имеющих право на получение статуса инвестиционного приоритетного проекта, а вместе с ним и соответствующих льгот - по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка. Это даст возможность получить льготы концессиям, например, в сфере водоотведения или социального обслуживания, существенно снизив налоговые издержки инвесторов, и сделав для них такую форму ГЧП более привлекательной, а также позволит сократить или полностью исключить прямое бюджетное участие в финансировании таких проектов, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200923/promkompleksy-1577654674.html
https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html
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александр прохоров, москва

В Москве заключили почти 250 контрактов ГЧП на один триллион рублей

11:35 30.09.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С 2013 года по август 2020 года в Москве было заключено 249 контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) с общим объемом инвестиций более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Накануне руководитель департамента Александр Прохоров принял участие в работе VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП". Главными темами мероприятия стали развитие государственно-частного партнерства, расширение сфер его применения, разработка новых механизмов взаимодействия с инвесторами и меры их поддержки, а также предпочтение контрактов жизненного цикла классической системе государственных закупок.
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23 сентября, 13:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промкомплексы Москвы экономят на налогах до 2,2 миллиарда рублей в год
"Сегодня Москва – один из крупнейших государственных заказчиков в стране. По некоторым отраслям объем госзакупок столицы доходит до 40% и более от общероссийского. Между тем, вместо практики разрозненных госзаказов по созданию и оснащению объектов, а также их последующему сервису, столичные власти все больше обращаются к контрактам жизненного цикла, где поставщик оборудования также является исполнителем по его обслуживанию. В городе уже весь общественный транспорт приобретается и впоследствии эксплуатируется в рамках такого механизма. Эту практику мы применяем в сфере здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Совместно с отраслевыми органами также рассматриваем возможность масштабирования опыта контрактов жизненного цикла на капитальные объекты, когда инвестор может построить объект, например, больницу, оснастить его, а также впоследствии обеспечить его работу, в том числе с оказанием профильных услуг", – приводятся в сообщении слова Прохорова.
Практика заключения таких сервисных концессий позволит привлечь в ГЧП инвесторов-операторов, обладающих необходимыми компетенциями, например, в сфере здравоохранения, уверен глава ДИПП.
В ходе мероприятия Александр Прохоров также сообщил, что в Москве началась реализация программы по стимулированию создания мест приложения труда. Как правило, при строительстве жилых домов инвестор нуждается в изменении вида разрешенного использования (ВРИ), но по условиям этой программы застройщик может быть освобожден от платы за изменение ВРИ, если помимо жилого многоквартирного дома возведет офисный или деловой объект за пределами ТТК. Это выгодно и для инвестора, и для города, который помимо квадратных метров жилья получает и новые рабочие места.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей
Первое соглашение по этой форме ГЧП уже заключено. В рамках договоренности до конца 2023 года Бутырском районе будет построен комплекс офисных зданий "Останкино бизнес-парк" площадью 46 тысяч квадратных метров, что потенциально может дать городу более 4 тысяч новых рабочих мест. В проект будет вложено 2,3 миллиарда рублей. Реализуя его, застройщик сэкономит около 800 миллионов рублей, а город простимулирует создание рабочих мест в локации, где их недостаточно. Сейчас на рассмотрении у города находится еще две заявки.
Кроме того, Москва активно развивает ГЧП в социальной сфере. Так, в рамках планируемой концессии может появиться современный гериатрический центр ул. Багрицкого. В настоящее время в городе уже объявлен конкурс на его создание и последующую эксплуатацию. Планируемый объем инвестиций составляет 0,5 миллиарда рублей, а концессионное соглашение будет заключено на 20 лет. Согласно его условиям, инвестор не только реконструирует объект и оснастит его оборудованием, но и будет оказывать услуги по уходу за пожилыми пациентами, а также осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Проект, имеющий важное социальное значение, не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий пансионат останется в собственности столицы.
Также столичные власти предлагают внести в московское законодательство изменения, которые позволят расширить перечень объектов концессии и ГЧП, имеющих право на получение статуса инвестиционного приоритетного проекта, а вместе с ним и соответствующих льгот - по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка. Это даст возможность получить льготы концессиям, например, в сфере водоотведения или социального обслуживания, существенно снизив налоговые издержки инвесторов, и сделав для них такую форму ГЧП более привлекательной, а также позволит сократить или полностью исключить прямое бюджетное участие в финансировании таких проектов, говорится в сообщении.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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