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В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима
В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:49
2020-09-30T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он напомнил, что всего в столице с 12 мая из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты."Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", — сообщил Немерюк.Он уточнил, что проверку предприятий торговли и услуг на предмет соблюдения режима проводят сотрудники департамента торговли услуг, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и полиции на протяжении почти пяти месяцев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима

09:49 30.09.2020 (обновлено: 11:31 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он напомнил, что всего в столице с 12 мая из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты.
"Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", — сообщил Немерюк.
Он уточнил, что проверку предприятий торговли и услуг на предмет соблюдения режима проводят сотрудники департамента торговли услуг, Роспотребнадзора и полиции на протяжении почти пяти месяцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей НемерюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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