https://ria.ru/20200930/moskva-1577980198.html

В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима

В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:49

2020-09-30T09:49

2020-09-30T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

алексей немерюк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он напомнил, что всего в столице с 12 мая из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты."Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", — сообщил Немерюк.Он уточнил, что проверку предприятий торговли и услуг на предмет соблюдения режима проводят сотрудники департамента торговли услуг, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и полиции на протяжении почти пяти месяцев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Х З Дом правительства РФ закройте. 31

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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