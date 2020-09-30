https://ria.ru/20200930/moskva-1577980198.html
В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима
В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:49
2020-09-30T09:49
2020-09-30T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он напомнил, что всего в столице с 12 мая из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты."Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", — сообщил Немерюк.Он уточнил, что проверку предприятий торговли и услуг на предмет соблюдения режима проводят сотрудники департамента торговли услуг, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и полиции на протяжении почти пяти месяцев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Х З
Дом правительства РФ закройте.
31
Александр Чебаров
Штрафовать, закрывать, повышать налоги... Это всё для вас, для развития малого и среднего бизнеса!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество