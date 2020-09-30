https://ria.ru/20200930/moshennichestvo-1577978174.html

На экс-главу Сибирского отделения РАН завели дело о мошенничестве

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:42

2020-09-30T08:42

2020-09-30T08:42

александр асеев

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Aseev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Асеева</a>, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова."Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Это связано с приватизацией коттеджа", - сказала собеседница агентства.Как сообщалось ранее, следователи СК РФ в Новосибирске в ноябре 2019 году возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении 77-летнего бывшего управляющего делами СО РАН Эдуарда Скубневского, который подозревается в том, что, нарушая закон и порядок предоставления служебных помещений, заключил с Асеевым договор служебного найма коттеджа в Академгородке. Впоследствии, в 2015 году, коттедж был приватизирован на дочь Асеева. В СК считают, что ущерб бюджету РФ составил 67 миллионов рублей.Сам Асеев тогда заявил, что намерен добиваться отмены уголовного дела Скубневского и связал его со своими противоречиями по различным вопросам с действующим руководством Сибирского отделения РАН. По словам академика, пять лет назад в новосибирском Академгородке были приватизированы около 60 коттеджей, в том числе и тот, в котором теперь живет он и его семья, и только к этому коттеджу якобы возникли вопросы.В конце ноября по делу о приватизации коттеджа Асеева, следователи в нем провели обыск. При этом накануне обыска, Асеев и его супруга не пустили следователей в коттедж, в связи с чем следственное управление пыталось привлечь их к ответственности в суде. Однако Советский райсуд Новосибирска в декабре отказался оштрафовать Асеевых.

https://ria.ru/20200929/deputat-1577951982.html

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр асеев, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия