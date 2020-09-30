https://ria.ru/20200930/mks-1578027052.html

Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха

Экипажу Международной космической станции (МКС) в среду удалось сузить зону поиска утечки воздуха в российском модуле "Звезда" до одного из отсеков, сообщил РИА РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T23:50

2020-09-30T23:50

2020-09-30T23:56

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152076/97/1520769785_41:0:3881:2160_1400x0_80_0_0_4b7b99dffe8b56c4c81233c7ef30774b.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экипажу <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) в среду удалось сузить зону поиска утечки воздуха в российском модуле "Звезда" до одного из отсеков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля "Звезда". Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора", - сказал он.Представитель пресс-службы "Роскосмоса" пояснил, что модуль "Звезда" конструктивно состоит из четырех отсеков: трех герметичных - переходного и рабочего отсеков и промежуточной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека, в котором размещена объединенная двигательная установка.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200930/mks-1577985172.html

https://ria.ru/20200930/kosmos-1577988222.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос