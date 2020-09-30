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https://ria.ru/20200930/mks-1578027052.html
Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
Экипажу Международной космической станции (МКС) в среду удалось сузить зону поиска утечки воздуха в российском модуле "Звезда" до одного из отсеков, сообщил РИА РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T23:50
2020-09-30T23:56
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экипажу <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) в среду удалось сузить зону поиска утечки воздуха в российском модуле "Звезда" до одного из отсеков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля "Звезда". Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора", - сказал он.Представитель пресс-службы "Роскосмоса" пояснил, что модуль "Звезда" конструктивно состоит из четырех отсеков: трех герметичных - переходного и рабочего отсеков и промежуточной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека, в котором размещена объединенная двигательная установка.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200930/mks-1577985172.html
https://ria.ru/20200930/kosmos-1577988222.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха

23:50 30.09.2020 (обновлено: 23:56 30.09.2020)
 
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"МКС
МКС - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экипажу Международной космической станции (МКС) в среду удалось сузить зону поиска утечки воздуха в российском модуле "Звезда" до одного из отсеков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля "Звезда". Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора", - сказал он.
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Представитель пресс-службы "Роскосмоса" пояснил, что модуль "Звезда" конструктивно состоит из четырех отсеков: трех герметичных - переходного и рабочего отсеков и промежуточной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека, в котором размещена объединенная двигательная установка.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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