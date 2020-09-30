https://ria.ru/20200930/mks-1577985172.html

Космонавты пожаловались на плохой сон в модуле, где нашли утечку воздуха

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сообщили в подмосковный центр управления полетами, что плохо спали этой ночью в "протекающем" модуле... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:06

2020-09-30T11:06

2020-09-30T11:09

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> сообщили в подмосковный центр управления полетами, что плохо спали этой ночью в "протекающем" модуле "Звезда", трансляция переговоров ведется <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Вчера в "Звезде" проводился поиск места утечки воздуха, потребовавший отключения ряда систем модуля.После подъема Иванишин и Вагнер пожаловались специалисту центра на то, что отдыхать ночью в каютах модуля "Звезда", где они всегда спят, было некомфортно.Небольшая утечка воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса