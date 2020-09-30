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Источник назвал даты отправки на МКС двух российских модулей
Россия в следующем году впервые за 11 лет планирует запустить к Международной космической станции два новых модуля - в апреле и сентябре, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T03:30
2020-09-30T03:32
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Россия в следующем году впервые за 11 лет планирует запустить к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> два новых модуля - в апреле и сентябре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В конце июля генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> говорил, что старт модуля "Наука" запланирован на апрель 2021 года.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>. Там будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (в 2000 году), стыковочный отсек "Пирс" (в 2001 году) и малые исследовательские модули "Поиск" (в 2009 году) и "Рассвет" (в 2010 году).
https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Источник назвал даты отправки на МКС двух российских модулей

03:30 30.09.2020 (обновлено: 03:32 30.09.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия в следующем году впервые за 11 лет планирует запустить к Международной космической станции два новых модуля - в апреле и сентябре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В конце июля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что старт модуля "Наука" запланирован на апрель 2021 года.
"Запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" намечается на 20 апреля 2021 года, узлового модуля "Причал" - на 14 сентября 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур. Там будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").
Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (в 2000 году), стыковочный отсек "Пирс" (в 2001 году) и малые исследовательские модули "Поиск" (в 2009 году) и "Рассвет" (в 2010 году).
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РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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