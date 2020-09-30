https://ria.ru/20200930/minprosvescheniya-1578003444.html

Минпросвещения разработает свой TikTok для школьников

Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью TikTok, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:58

2020-09-30T14:58

2020-09-30T15:19

социальный навигатор

сн_образование

tiktok

сергей кравцов

mail.ru group

нижегородская область

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников", - рассказал Кравцов во время конференции с учителем из <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> Оксаной Шумагиной. По словам министра, разработка идет совместно с компанией <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>.Он также напомнил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.В рамках акции "Мечта учителя" в преддверии Дня учителя школьники рассказывают о любимых педагогах и их мечтах. Ученики Шумагиной рассказали о том, что она мечтает лично задать вопросы Кравцову, и министр исполнил ее мечту, пообщавшись в формате видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20200917/shkolniki-1577380159.html

Ярослав Погодин Супер! Главное не затягивайте 13

4

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, tiktok, сергей кравцов, mail.ru group, нижегородская область, общество