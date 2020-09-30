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https://ria.ru/20200930/minprosvescheniya-1578003444.html
Минпросвещения разработает свой TikTok для школьников
Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью TikTok, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:58
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социальный навигатор
сн_образование
tiktok
сергей кравцов
mail.ru group
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников", - рассказал Кравцов во время конференции с учителем из <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> Оксаной Шумагиной. По словам министра, разработка идет совместно с компанией <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>.Он также напомнил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.В рамках акции "Мечта учителя" в преддверии Дня учителя школьники рассказывают о любимых педагогах и их мечтах. Ученики Шумагиной рассказали о том, что она мечтает лично задать вопросы Кравцову, и министр исполнил ее мечту, пообщавшись в формате видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20200917/shkolniki-1577380159.html
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социальный навигатор, сн_образование, tiktok, сергей кравцов, mail.ru group, нижегородская область, общество

Минпросвещения разработает свой TikTok для школьников

14:58 30.09.2020 (обновлено: 15:19 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью TikTok, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников", - рассказал Кравцов во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной. По словам министра, разработка идет совместно с компанией Mail.ru Group.
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Он также напомнил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.
В рамках акции "Мечта учителя" в преддверии Дня учителя школьники рассказывают о любимых педагогах и их мечтах. Ученики Шумагиной рассказали о том, что она мечтает лично задать вопросы Кравцову, и министр исполнил ее мечту, пообщавшись в формате видеоконференцсвязи.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеTikTokСергей КравцовMail.Ru GroupНижегородская областьОбщество
 
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