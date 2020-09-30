https://ria.ru/20200930/mineralka-1578008691.html

Названа серьезная опасность минеральной воды

Диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления лечебной минеральной воды без врачебных показаний. Об этом она сообщила радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:11

2020-09-30T16:11

2020-09-30T17:04

елена соломатина

здоровье

общество

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Названа серьезная опасность минералки

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a> предостерегла от употребления лечебной минеральной воды без врачебных показаний. Об этом она сообщила радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".Врач заявила, что для здорового человека нет угрозы от разового употребления лечебной воды. "Другое дело — регулярно употреблять. <…> Там идет насыщение солей определенной концентрации, определенных солей. Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть", — пояснила специалист.Она подчеркнула, что здоровым людям не стоит пить лечебную минералку ежедневно, а больным — вообще не нужно. При проблемах с желудочно-кишечным трактом употреблять такую воду надо по показаниям врача."Я встречала, что приезжают на курорты по путевке, все идут пить водичку за компанию", — рассказала Соломатина и призвала так не делать.Она добавила, что существуют столовые, лечебно-столовые и лечебные воды, которые различаются по уровню минерализации."Столовую воду можно пить без ограничений, лечебно-столовой не нужно сильно увлекаться, а лечебная вода по смыслу подразумевает, что она лечебная", — разъяснила диетолог.Врач рассказала, что при употреблении "неправильной" лечебной воды можно ускорить и усугубить течение болезни, от которой хотелось избавиться.

https://ria.ru/20191106/1560643352.html

https://rsport.ria.ru/20200922/immunitet-1577575420.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, здоровье, общество