https://ria.ru/20200930/mifi-1577965008.html

В России придумали, как сделать демонтаж ядерных объектов безопасным

Уникальную компьютерную систему, помогающую организовать вывод ядерных объектов из эксплуатации, разрабатывают ученые Национального исследовательского ядерного... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:00

2020-09-30T09:00

2020-09-30T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Уникальную компьютерную систему, помогающую организовать вывод ядерных объектов из эксплуатации, разрабатывают ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (<a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>). Программа, по словам создателей, учитывает возможные риски и может предложить решения, оптимальные с точки зрения безопасности и экономики. О результатах проекта, поддержанного госкорпорацией Росатом, сообщили в пресс-службе вуза.Значительная часть ядерных объектов во всем мире, как отметили специалисты НИЯУ МИФИ, в настоящее время приближаются к концу жизненного цикла, длящегося до 40-50 лет. Массовый вывод из эксплуатации отслуживших установок сопряжен с множеством рисков и огромными затратами. Суммарная стоимость вывода из эксплуатации только российских ядерных объектов составляет десятки миллиардов долларов, отметили специалисты НИЯУ МИФИ. По их словам, затраты для вывода из эксплуатации конкретных объектов могут существенно варьироваться в зависимости от порядка работ и применяемых технологий. Программа, как отметили создатели, опирается на методы математической статистики, теорию вероятностей, теорию нечетких множеств и методы многокритериальной оптимизации.Разработка НИЯУ МИФИ применима для работы не только с реакторами любых типов, но и с другими видами ядерных объектов, в том числе с объектами временного захоронения и хранилищами отработанных ядерных материалов.Работы осуществлялись с привлечением специалистов Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

https://ria.ru/20200909/mifi-1576946387.html

https://ria.ru/20200903/mifi-1576634536.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"