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Эксперты объяснили, почему поручень движется быстрее эскалатора в метро
Блок, который приводит в движение поручень эскалатора метро, постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом, из-за этого... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:30
2020-09-30T13:59
метро
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Блок, который приводит в движение поручень эскалатора метро, постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом, из-за этого движение лестничного полотна и поручня отличается, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."Наверное, вы замечали, что поручень эскалатора движется чуть быстрее самого эскалатора. Почему? Дело в том, что скорость движения поручня эскалатора зависит от приводного блока, а скорость движения лестничного полотна — от электродвигателя. От трения блок постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом", - говорится в сообщении.Отмечается, что со временем приводной блок изнашивается. Если он новый, то поручень немного опережает лестничное полотно, а если подходит срок его замены — то он движется немного медленнее ступенек.
https://ria.ru/20200929/metro-1577936908.html
Раскрыта одна из самых загадочных тайн в моей жизни, спасибо!
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москва
РИА Новости
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метро, москва, общество

Эксперты объяснили, почему поручень движется быстрее эскалатора в метро

10:30 30.09.2020 (обновлено: 13:59 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПассажиры в Московском метро
Пассажиры в Московском метро - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блок, который приводит в движение поручень эскалатора метро, постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом, из-за этого движение лестничного полотна и поручня отличается, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Наверное, вы замечали, что поручень эскалатора движется чуть быстрее самого эскалатора. Почему? Дело в том, что скорость движения поручня эскалатора зависит от приводного блока, а скорость движения лестничного полотна — от электродвигателя. От трения блок постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со временем приводной блок изнашивается. Если он новый, то поручень немного опережает лестничное полотно, а если подходит срок его замены — то он движется немного медленнее ступенек.
Информационное табло со схемой линий Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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