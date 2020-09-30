https://ria.ru/20200930/metro-1577982732.html
Эксперты объяснили, почему поручень движется быстрее эскалатора в метро
Блок, который приводит в движение поручень эскалатора метро, постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом, из-за этого... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:30
2020-09-30T10:30
2020-09-30T13:59
метро
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Блок, который приводит в движение поручень эскалатора метро, постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом, из-за этого движение лестничного полотна и поручня отличается, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."Наверное, вы замечали, что поручень эскалатора движется чуть быстрее самого эскалатора. Почему? Дело в том, что скорость движения поручня эскалатора зависит от приводного блока, а скорость движения лестничного полотна — от электродвигателя. От трения блок постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом", - говорится в сообщении.Отмечается, что со временем приводной блок изнашивается. Если он новый, то поручень немного опережает лестничное полотно, а если подходит срок его замены — то он движется немного медленнее ступенек.
https://ria.ru/20200929/metro-1577936908.html
Саша Логер
Раскрыта одна из самых загадочных тайн в моей жизни, спасибо!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метро, москва, общество