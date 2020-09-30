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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с главой карельского "Мемориала"
Ситуация с историком, лидером карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым, которому накануне ужесточили наказание до 13 лет колонии строгого режима, не находится... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:52
2020-09-30T13:03
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с историком, лидером карельского "Мемориала" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Дмитриевым</a>, которому накануне ужесточили наказание до 13 лет колонии строгого режима, не находится под контролем Кремля и сам президент маловероятно в курсе процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Во вторник Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов."Мы знаем, что есть сообщения в СМИ, но честно говоря эта тема не находится под нашим контролем. Честно скажу, я не думаю, что президент в курсе", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в администрации президента за делом историка Юрия Дмитриева и в курсе ли лично президент.Песков не стал комментировать судебное решение об ужесточении наказания Дмитриеву. Он также заявил, что Кремль "более внимательно" ознакомится с сообщениями об этом деле."Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать", - сказал пресс-секретарь главы государства.По итогам громкого процесса <a href="http://ria.ru/organization_Petrozavodskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводский городской суд</a> 22 июля назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.При этом суд первой инстанции признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.Обвинение обжаловало решение Петрозаводского суда, сочтя его слишком мягким: прокуратура ратовала за 15 лет колонии. Защита, напротив, настаивает на полном оправдании.
https://ria.ru/20200803/1575306742.html
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", дмитрий песков, происшествия

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с главой карельского "Мемориала"

12:52 30.09.2020 (обновлено: 13:03 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ситуация с историком, лидером карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым, которому накануне ужесточили наказание до 13 лет колонии строгого режима, не находится под контролем Кремля и сам президент маловероятно в курсе процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
"Мы знаем, что есть сообщения в СМИ, но честно говоря эта тема не находится под нашим контролем. Честно скажу, я не думаю, что президент в курсе", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в администрации президента за делом историка Юрия Дмитриева и в курсе ли лично президент.
Песков не стал комментировать судебное решение об ужесточении наказания Дмитриеву. Он также заявил, что Кремль "более внимательно" ознакомится с сообщениями об этом деле.
"Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать", - сказал пресс-секретарь главы государства.
По итогам громкого процесса Петрозаводский городской суд 22 июля назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.
При этом суд первой инстанции признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.
Обвинение обжаловало решение Петрозаводского суда, сочтя его слишком мягким: прокуратура ратовала за 15 лет колонии. Защита, напротив, настаивает на полном оправдании.
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 14:41
Защита главы карельского "Мемориала" Дмитриева обжаловала приговор
 
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Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судПравозащитный центр "Мемориал"Дмитрий ПесковПроисшествия
 
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