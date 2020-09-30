https://ria.ru/20200930/memorial-1577993366.html

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с главой карельского "Мемориала"

Ситуация с историком, лидером карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым, которому накануне ужесточили наказание до 13 лет колонии строгого режима, не находится... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:52

2020-09-30T12:52

2020-09-30T13:03

юрий дмитриев

петрозаводский городской суд

правозащитный центр "мемориал"

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с историком, лидером карельского "Мемориала" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Дмитриевым</a>, которому накануне ужесточили наказание до 13 лет колонии строгого режима, не находится под контролем Кремля и сам президент маловероятно в курсе процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Во вторник Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов."Мы знаем, что есть сообщения в СМИ, но честно говоря эта тема не находится под нашим контролем. Честно скажу, я не думаю, что президент в курсе", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в администрации президента за делом историка Юрия Дмитриева и в курсе ли лично президент.Песков не стал комментировать судебное решение об ужесточении наказания Дмитриеву. Он также заявил, что Кремль "более внимательно" ознакомится с сообщениями об этом деле."Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать", - сказал пресс-секретарь главы государства.По итогам громкого процесса <a href="http://ria.ru/organization_Petrozavodskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводский городской суд</a> 22 июля назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.При этом суд первой инстанции признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.Обвинение обжаловало решение Петрозаводского суда, сочтя его слишком мягким: прокуратура ратовала за 15 лет колонии. Защита, напротив, настаивает на полном оправдании.

https://ria.ru/20200803/1575306742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", дмитрий песков, происшествия