https://ria.ru/20200930/mecheti-1577969911.html

"Мусульмане не договорились". Как будут решать проблему с мечетями

Последователям ислама в России негде молиться — по крайней мере, так считают муфтии. В стране с многомиллионным и продолжающем расти мусульманским населением,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

2020-09-30T14:42

религия и мировоззрение

дамир мухетдинов

альбир крганов

аналитика - религия и мировоззрение

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Олег Налисник</strong>. Последователям ислама в России негде молиться — по крайней мере, так считают муфтии. В стране с многомиллионным и продолжающем расти мусульманским населением, по их словам, не хватает мечетей: строят их очень медленно. В чем причина и как решить проблему — разбирался корреспондент РИА Новости.Пять тысяч на одну мечетьДуховное управление мусульман России (ДУМ) — одна из трех централизованных исламских организаций федерального значения — обозначило главную цель: возводить мечети."Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону", — заявил на днях на заседании ДУМ его первый зампред муфтий Дамир Мухетдинов.Проблема актуальна и для Москвы. Ранее в ДУМ неоднократно жаловались, что четырех мечетей "не хватает для двух миллионов столичных мусульман". Особенно это заметно в дни больших праздников — на Ураза-байрам и Курбан-байрам. Молельни не вмещают желающих, поэтому на утренний намаз многие приходят еще в полночь. Окрестные улицы заняты толпами верующих. Власти перекрывают движение автотранспорта, а некоторые станции метро (например, "Проспект Мира" возле Соборной мечети Москвы) работают только на выход. Это раздражает горожан.В целом в России, по данным ДУМ, порядка семи тысяч мечетей — официально зарегистрированных. Кроме них, есть молельные помещения, о которых верующие не сообщают в Минюст.Такого количества не было даже в Российской империи. О советском периоде речи не идет — на всю страну тогда действовало всего несколько десятков молелен, в основном в Средней Азии.После распада СССР в девяностые годы в традиционных мусульманских регионах России вопрос довольно быстро решили — начали строить мечети. Сейчас их больше всего в Дагестане (почти три тысячи) и Татарстане (свыше полутора тысяч). В других регионах в основном восстанавливали дореволюционные здания."Все исторические мечети России вне кавказского ареала, или татарские мечети, как их называли вплоть до начала ХХ века, находящиеся в распоряжении Духовного управления мусульман, уже отреставрированы или в процессе реконструкции. Это Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Тверская, Читинская, Ярославская соборные мечети, Новая мечеть Касимова, две московские и другие", — перечисляет муфтий Дамир Мухетдинов.Тем не менее, по словам мусульманского духовенства, молелен недостаточно. Дело в том, что сегодня в России очень много последователей ислама. По оценкам муфтиятов — свыше 25 миллионов (порядка семнадцати процентов населения). Данные переписи населения 2002 года иные — около 15 миллионов (примерно десять процентов).И это только российские граждане. А ведь есть еще трудовые мигранты из стран Средней Азии: по разным оценкам, восемь-десять миллионов человек. По прогнозам специалистов, их численность, с учетом естественной убыли коренного населения России, будет расти и дальше.Зависимость от чиновникаКак отмечают в российской общине мусульман, сложности с мечетями начинаются еще до их возведения. Часто процесс заканчивается на подготовительном этапе, потому что верующие не могут согласовать с властями нужный участок. Это приводит к конфликтам.Один уже несколько дней не утихает в Саратове. Городская дума запретила строить мечеть на историческом месте — в центре, как до революции. Сейчас там автостоянка.Поводом для такого решения стало недовольство местных жителей. "Они не против ислама в целом, но считают, что проведение культовых мероприятий вызовет неудобства", — сообщил на заседании гордумы депутат Дмитрий Сорокин.На месте парковки власти хотят создать "рекреационную зону" — парк с озеленением. А мусульманской общине предложили другой участок.Однако в Саратовском муфтияте заявили, что решение оказалось для них неожиданным. Хотя, по словам его представителей, переговоры о строительстве новой мечети и без того шли медленно.Это лишь один из случаев. Как отмечает глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты России муфтий Альбир Крганов, такие ситуации характерны для многих регионов страны."В прошлом году в докладе о соблюдении прав российских мусульман мы предложили установить единые нормы выделения земли для религиозных организаций. Сейчас этот вопрос регулируют на региональном уровне — получается, что от настроения конкретного чиновника зависит судьба верующих, которые многие годы добиваются своего", — говорит он.И приводит пример: возглавляемая им структура никак не может построить мечеть в столичной Коммунарке. Причем речь не просто о молельном здании, а о социально-просветительском межрелигиозном центре. То есть, помимо мечети, возвести планируют православный и буддийский храмы, а также синагогу."До сих пор ждем документы на земельный участок. Все-таки дело благое: центр создаем совместно с другими традиционными конфессиями. Прошло восемь лет, а власти не вынесли решения", — сетует муфтий.По его словам, это приводит к двум серьезным проблемам. Во-первых, из-за нехватки мечетей верующие совершают массовые намазы в частных домах, что запрещено законом.Во-вторых, далеко не все самоорганизованные молельни — в поле зрения официальных муфтиятов. Традиционное исламское духовенство попросту не знает, чему там учат верующих."Непонятно, что проповедует руководитель такой группы. Нас это сильно беспокоит", — подчеркивает Крганов.Духовные центры как частичное решениеПодобная ситуация характерна для немусульманских регионов страны, поясняет религиовед Роман Лункин. И дело не только в нежелании чиновников вникать в нужды местных общин."Еще одна причина — возмущение простых горожан, обусловленное стереотипами в отношении ислама. Местные власти порой именно этим объясняют задержки с одобрением того или иного участка. Хотя строительство новых зданий, причем не только культовых, почти всегда вызывает недовольство у местных жителей", — поясняет эксперт.Однако, отмечает он, выход есть."В Москве, например, создали исламские духовные центры. Они не называются мечетями, хотя верующие там молятся. Это пример разумного разрешения проблемы. Без конструктивного сотрудничества с властями возмущение рядовых мусульман растет", — говорит он.Строить проще не в центреВпрочем, сложности связаны не только с постановлениями чиновников, исламофобскими настроениями или нежеланием жителей мириться с новыми зданиями для массовых мероприятий. Нехватка мечетей в стране обусловлена еще и внутренними причинами в мусульманской общине, отмечает исламовед Раис Сулейманов."Нередко верующие хотят возвести молельню в центре города, а на обжитой исторической территории всегда очень сложно строить. Отсюда и недопонимание. Если бы мусульмане предлагали не такие населенные места, необязательно за чертой города, то мечети строились бы быстрее. Кроме того, на общественных слушаниях эти вопросы решались бы проще. Ведь зачастую власти не против, а местные жители — наоборот", — объясняет он.По его мнению, сложности отчасти связаны "с замкнутостью самих общин" и слишком ревностным соблюдением традиций. Например, еще десять лет назад некоторые верующие приносили в жертву баранов на Курбан-байрам прямо в московских дворах. Это вызывало бурю возмущения. Сейчас для обряда есть специально отведенные места за пределами города. И конфликтов не возникает."То же и с коллективными намазами, — продолжает Сулейманов. — Можно совершать их в специально арендованных помещениях. Некоторые духовные управления в Москве снимают большую закрытую площадку в Сокольниках, мусульмане в состоянии это делать. Толпы молящихся на улицах смущают горожан, особенно в столице и в Санкт-Петербурге".С кем вести диалогКроме того, подчеркивает он, сейчас у российских мусульман нет единой структуры. Власти попросту не знают, с какой организацией вести диалог."Может, для чиновников нет принципиальной разницы, с кем из муфтиятов общаться, но беда в том, что мусульмане не договорились между собой. Яркий пример — возведение главной мечети Вооруженных сил России. Предлагали разные варианты, где именно ее строить, но к общему мнению не пришли. В итоге вопрос завис", — рассказывает религиовед.Сейчас в России действуют три организации общефедерального значения и свыше 80 местных муфтиятов. Причем дробление продолжается. Это, по словам Сулейманова, тормозит решение проблемы с мечетями в стране.

https://ria.ru/20200503/1570836624.html

Сергей Русич Едь к себе на историческую родину и строй. В чём проблема. 118

Andrey Kuleshov Проблема не в нехватке мечетей, а в уменьшении коренного русского населения и как следствие его замещение населением мусульманским, особенно радикально настроенным. Это грозит социальным взрывом с последствиями много хуже чем что-либо было до сих пор. Это правда, которой власти не хотят смотреть в глаза. 108

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дамир мухетдинов, альбир крганов, аналитика - религия и мировоззрение, москва, общество