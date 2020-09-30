https://ria.ru/20200930/maski-1577984819.html

Маски в московском транспорте подешевеют до пяти рублей

Маски в московском транспорте с 1 октября подешевеют и будут стоить 5 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:02

2020-09-30T11:02

2020-09-30T13:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московское центральное кольцо (мцк)

администратор московского парковочного пространства

мосгортранс

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Маски в московском транспорте с 1 октября подешевеют и будут стоить 5 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <u><a href="https://t.me/s/DtRoad">Telegram-канале</a></u>."С 1 октября маски во всем московском транспорте станут еще дешевле — теперь пассажиры смогут купить их за 5 рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что количество заболевших коронавирусом ежедневно растет, и для безопасности передвижение в московском транспорте обязательно в масках и перчатках."Пожалуйста, позаботьтесь о средствах защиты заранее. Если вы забыли их дома, купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>, МЦД, на вокзалах <a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранса</a>, в вендинговых автоматах, на стоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре", - подчеркивается в сообщении.Маски и перчатки в продаже в московском метро появились в начале мая. Цена на тот момент составляла 30 рублей за маску, 20 рублей - за перчатки и 50 рублей - за набор.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московское центральное кольцо (мцк), администратор московского парковочного пространства, мосгортранс, общество