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https://ria.ru/20200930/maski-1577984819.html
Маски в московском транспорте подешевеют до пяти рублей
Маски в московском транспорте с 1 октября подешевеют и будут стоить 5 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:02
2020-09-30T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московское центральное кольцо (мцк)
администратор московского парковочного пространства
мосгортранс
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Маски в московском транспорте с 1 октября подешевеют и будут стоить 5 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <u><a href="https://t.me/s/DtRoad">Telegram-канале</a></u>."С 1 октября маски во всем московском транспорте станут еще дешевле — теперь пассажиры смогут купить их за 5 рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что количество заболевших коронавирусом ежедневно растет, и для безопасности передвижение в московском транспорте обязательно в масках и перчатках."Пожалуйста, позаботьтесь о средствах защиты заранее. Если вы забыли их дома, купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>, МЦД, на вокзалах <a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранса</a>, в вендинговых автоматах, на стоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре", - подчеркивается в сообщении.Маски и перчатки в продаже в московском метро появились в начале мая. Цена на тот момент составляла 30 рублей за маску, 20 рублей - за перчатки и 50 рублей - за набор.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
главное что бы от штрафа спасали. Это основная их задача.
16
До кароновируса они по 1рублю были
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московское центральное кольцо (мцк), администратор московского парковочного пространства, мосгортранс, общество

Маски в московском транспорте подешевеют до пяти рублей

11:02 30.09.2020 (обновлено: 13:44 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Маски в московском транспорте с 1 октября подешевеют и будут стоить 5 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"С 1 октября маски во всем московском транспорте станут еще дешевле — теперь пассажиры смогут купить их за 5 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество заболевших коронавирусом ежедневно растет, и для безопасности передвижение в московском транспорте обязательно в масках и перчатках.
"Пожалуйста, позаботьтесь о средствах защиты заранее. Если вы забыли их дома, купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на вокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на стоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре", - подчеркивается в сообщении.
Маски и перчатки в продаже в московском метро появились в начале мая. Цена на тот момент составляла 30 рублей за маску, 20 рублей - за перчатки и 50 рублей - за набор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московское центральное кольцо (МЦК)Администратор московского парковочного пространстваМосгортрансОбщество
 
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