https://ria.ru/20200930/mars-1577985796.html

На Марсе нашли озера с соленой водой

Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса, сообщает журнал Nature Astronomy. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:16

2020-09-30T11:16

2020-09-30T12:21

риа наука

марс

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a>, сообщает журнал <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-1200-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature Astronomy</a>.Открытие сделали астрономы на основе данных орбитального зонда Mars Express, полученных в период с 2010 по 2019 год.По оценкам исследователей, сеть состоит из четырех водоемов, самый большой из которых располагается в центре системы и имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров.Ученые отмечают, что наличие жидкой воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью, однако для подтверждения гипотезы нужны дальнейшие исследования.

https://ria.ru/20200730/1575144048.html

Себекхотеп III Ну, с таким успехом, вы и рыб там можете найти. Нам же рассказывают археологи, по одному найденному зубу, как выглядел динозавр, как он охотился, сколько лет жил и как умер. Вот вы такие же. То есть дотуда долететь не можете, поясню: в 90-х кричали, что полетим в нулевых, в нулевые, что в двадцатых, сейчас перенесли на тридцатые, — вы вообще туда собираетесь? Зато озёра солёные вы там находите, а кабаны там дикие не бегают? 53

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марс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, космос - риа наука