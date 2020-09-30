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РИА Наука
https://ria.ru/20200930/mars-1577985796.html
На Марсе нашли озера с соленой водой
Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса, сообщает журнал Nature Astronomy. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:16
2020-09-30T12:21
риа наука
марс
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a>, сообщает журнал <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-1200-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature Astronomy</a>.Открытие сделали астрономы на основе данных орбитального зонда Mars Express, полученных в период с 2010 по 2019 год.По оценкам исследователей, сеть состоит из четырех водоемов, самый большой из которых располагается в центре системы и имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров.Ученые отмечают, что наличие жидкой воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью, однако для подтверждения гипотезы нужны дальнейшие исследования.
https://ria.ru/20200730/1575144048.html
Ну, с таким успехом, вы и рыб там можете найти. Нам же рассказывают археологи, по одному найденному зубу, как выглядел динозавр, как он охотился, сколько лет жил и как умер. Вот вы такие же. То есть дотуда долететь не можете, поясню: в 90-х кричали, что полетим в нулевых, в нулевые, что в двадцатых, сейчас перенесли на тридцатые, — вы вообще туда собираетесь? Зато озёра солёные вы там находите, а кабаны там дикие не бегают?
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марс
РИА Новости
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60
марс, космос - риа наука

На Марсе нашли озера с соленой водой

11:16 30.09.2020 (обновлено: 12:21 30.09.2020)
 
© NASA / JPL-Caltech/University of ArizonaПесчаные дюны на Марсе
Песчаные дюны на Марсе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса, сообщает журнал Nature Astronomy.
Открытие сделали астрономы на основе данных орбитального зонда Mars Express, полученных в период с 2010 по 2019 год.
По оценкам исследователей, сеть состоит из четырех водоемов, самый большой из которых располагается в центре системы и имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров.

"Мы предполагаем, что они заполнены густым рассолом из перхлоратов, которые, предположительно, периодически возникают в приполярных регионах планеты", — говорится в заявлении специалистов.

Ученые отмечают, что наличие жидкой воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью, однако для подтверждения гипотезы нужны дальнейшие исследования.
Марс - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
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Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
 
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