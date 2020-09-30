https://ria.ru/20200930/makron-1577987702.html

Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией

Европа должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это НАТО, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:40

2020-09-30T11:40

2020-09-30T11:40

кришьянис кариньш

эммануэль макрон

нато

франция

латвия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564817635_0:0:2758:1551_1400x0_80_0_0_a7ddc82eb604898db41adc577d8c0c30.jpg

<strong>РИГА, 30 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_krishyanis-karinsh/" target="_blank" data-auto="true">Кришьянисом Кариньшем</a> президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Макрон во вторник прибыл в Латвию с официальным визитом."Мы (Европа - ред.) подошли к тому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения (с Россией - ред.). Раньше мы делегировали структурирование отношений с Россией НАТО. Это не значит, что мы отказываемся от трансатлантических связей, но Европа может самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией", - сказал Макрон.

https://ria.ru/20200930/makron-1577984570.html

6

франция

латвия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кришьянис кариньш, эммануэль макрон, нато, франция, латвия, европа, в мире