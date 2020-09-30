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Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией
Европа должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это НАТО, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:40
2020-09-30T11:40
кришьянис кариньш
эммануэль макрон
нато
франция
латвия
европа
в мире
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<strong>РИГА, 30 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_krishyanis-karinsh/" target="_blank" data-auto="true">Кришьянисом Кариньшем</a> президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Макрон во вторник прибыл в Латвию с официальным визитом."Мы (Европа - ред.) подошли к тому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения (с Россией - ред.). Раньше мы делегировали структурирование отношений с Россией НАТО. Это не значит, что мы отказываемся от трансатлантических связей, но Европа может самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией", - сказал Макрон.
https://ria.ru/20200930/makron-1577984570.html
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франция
латвия
европа
РИА Новости
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кришьянис кариньш, эммануэль макрон, нато, франция, латвия, европа, в мире

Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией

11:40 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИГА, 30 сен – РИА Новости. Европа должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это НАТО, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон во вторник прибыл в Латвию с официальным визитом.
"Мы (Европа - ред.) подошли к тому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения (с Россией - ред.). Раньше мы делегировали структурирование отношений с Россией НАТО. Это не значит, что мы отказываемся от трансатлантических связей, но Европа может самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией", - сказал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 10:59Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Макрон намерен обсудить ситуацию в Карабахе с Путиным и Трампом
 
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Кришьянис КариньшЭммануэль МакронНАТОФранцияЛатвияЕвропаВ мире
 
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