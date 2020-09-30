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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/lukashenko-1577973953.html
Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью радиостанции RFI, что фамилия президента Белоруссии Александра Лукашенко была РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:13
2020-09-30T00:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью радиостанции <a href="https://www.rfi.fr/" target="_blank">RFI</a>, что фамилия президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> была включена в санкционный список оппозиции, переданный ЕС.Тихановская ранее сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>."Конечно", - заявила Тихановская, отвечая на вопрос о том, есть ли фамилия Александра Лукашенко в санкционных списках, переданных в Евросоюз. Какие ещё фамилии вошли в списки, она не уточнила.В Минске в ходе акции протеста погиб Александр Тарайковский. По сообщению МВД страны, в него могли стрелять из "нелетального" оружия - при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577958344.html
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций

00:13 30.09.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью радиостанции RFI, что фамилия президента Белоруссии Александра Лукашенко была включена в санкционный список оппозиции, переданный ЕС.
Тихановская ранее сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину.
"Конечно", - заявила Тихановская, отвечая на вопрос о том, есть ли фамилия Александра Лукашенко в санкционных списках, переданных в Евросоюз. Какие ещё фамилии вошли в списки, она не уточнила.
В Минске в ходе акции протеста погиб Александр Тарайковский. По сообщению МВД страны, в него могли стрелять из "нелетального" оружия - при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 17:17Сказано в эфире
Политолог: Тихановская встречается с европейскими лидерами "по сценарию" Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не намерена ограничиваться встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном – на следующей неделе у нее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В эфире радио Sputnik эти планы оценил политолог Максим Жаров.
Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 16:24Протесты в Белоруссии
МИД Белоруссии назвал Тихановскую новой "достопримечательностью" Литвы
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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