Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
© Sputnik / Виктор ТолочкоСветлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью радиостанции RFI, что фамилия президента Белоруссии Александра Лукашенко была включена в санкционный список оппозиции, переданный ЕС.
"Конечно", - заявила Тихановская, отвечая на вопрос о том, есть ли фамилия Александра Лукашенко в санкционных списках, переданных в Евросоюз. Какие ещё фамилии вошли в списки, она не уточнила.
В Минске в ходе акции протеста погиб Александр Тарайковский. По сообщению МВД страны, в него могли стрелять из "нелетального" оружия - при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.
Вчера, 17:17Сказано в эфиреПолитолог: Тихановская встречается с европейскими лидерами "по сценарию" Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не намерена ограничиваться встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном – на следующей неделе у нее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В эфире радио Sputnik эти планы оценил политолог Максим Жаров.
Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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