https://ria.ru/20200930/livan-1577997794.html

Круглый стол о кризисной ситуации в Ливане

2 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол о ситуации в Ливане после провала попыток формирования нового правительства.

2020-09-30T13:41

2020-09-30T13:41

2020-09-30T13:41

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1577997794.jpg?1601462490

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201002/952922643.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;<br>- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;<br>- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей САРАБЬЕВ.<br><br>26 сентября исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства. Оно должно было начать проведение реформ, которые позволили бы получить международную финансовую помощь, необходимую стране для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута 2 августа, усугубившего и без того кризисную ситуацию.<br>Что не дало ливанским политикам сформировать новое правительство? Обусловлено ли это внутриполитическими причинами – или сыграло роль внешнее давление? Следует ли ждать углубления кризиса? Сможет ли Ливан выйти из сложившейся тяжелой ситуации без внешней помощи? Не приведет ли усиление давления США и Израиля на движение ''Хезбалла'' к очередной войне в Ливане?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы