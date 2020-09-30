Круглый стол о кризисной ситуации в Ливане
2 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол о ситуации в Ливане после провала попыток формирования нового правительства.
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Участники:
- экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей САРАБЬЕВ.
26 сентября исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства. Оно должно было начать проведение реформ, которые позволили бы получить международную финансовую помощь, необходимую стране для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута 2 августа, усугубившего и без того кризисную ситуацию.
Что не дало ливанским политикам сформировать новое правительство? Обусловлено ли это внутриполитическими причинами – или сыграло роль внешнее давление? Следует ли ждать углубления кризиса? Сможет ли Ливан выйти из сложившейся тяжелой ситуации без внешней помощи? Не приведет ли усиление давления США и Израиля на движение ''Хезбалла'' к очередной войне в Ливане?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей САРАБЬЕВ.
26 сентября исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства. Оно должно было начать проведение реформ, которые позволили бы получить международную финансовую помощь, необходимую стране для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута 2 августа, усугубившего и без того кризисную ситуацию.
Что не дало ливанским политикам сформировать новое правительство? Обусловлено ли это внутриполитическими причинами – или сыграло роль внешнее давление? Следует ли ждать углубления кризиса? Сможет ли Ливан выйти из сложившейся тяжелой ситуации без внешней помощи? Не приведет ли усиление давления США и Израиля на движение ''Хезбалла'' к очередной войне в Ливане?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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