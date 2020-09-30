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https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
Хищения при продаже леса в России зашкаливали, заявил Путин
Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются, заявил президент... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:05
2020-09-30T11:28
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе совещания по вопросам лесного хозяйства Путин отметил, что за последнее десятилетие 20 века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок – с 18% до 2%, "Почему? Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще, жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки", - сказал он.По его словам, в таких условиях ни о каком уверенном развитии, модернизации, создании новых рабочих мест, нормальном воспроизводстве лесного потенциала не могло быть и речи.Президент напомнил, что в 2006 году была проведена коренная реформа в этой сфере, предпринята первая попытка навести порядок, введен в действие новый Лесной кодекс, в рамках которого полномочия по распоряжению лесными ресурсами, контролю и надзору за их использованием были закреплены за субъектами Федерации. Тогда, как отметил Путин, права на использование лесных ресурсов стали распределяться на аукционах, а обязанности по охране, защите, воспроизводству лесов были возложены на арендаторов лесных участков."Конечно, надо еще поговорить, насколько все это эффективно, но это было сделано как раз с целью наведения порядка", - заметил президент.Однако, как заявил глава государства, за прошедшее время площадь арендованных территорий увеличилась на треть, объем заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза, а производство продукции с добавленной стоимостью: фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул, получило развитие. Но, по словам Путина, проблемы еще есть."Вместе с тем в отечественном лесном комплексе проблем достаточно, много остаётся острых системных проблем, и это очевидно", - заявил президент.
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html
Последние лет 20 в России хищения стали Нормой.
11
просто подчиненные стали тырить больше хозяина - не порядок
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россия
РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Хищения при продаже леса в России зашкаливали, заявил Путин

10:05 30.09.2020 (обновлено: 11:28 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания по вопросам лесного хозяйства Путин отметил, что за последнее десятилетие 20 века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок – с 18% до 2%, "Почему? Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще, жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки", - сказал он.
По его словам, в таких условиях ни о каком уверенном развитии, модернизации, создании новых рабочих мест, нормальном воспроизводстве лесного потенциала не могло быть и речи.
Президент напомнил, что в 2006 году была проведена коренная реформа в этой сфере, предпринята первая попытка навести порядок, введен в действие новый Лесной кодекс, в рамках которого полномочия по распоряжению лесными ресурсами, контролю и надзору за их использованием были закреплены за субъектами Федерации. Тогда, как отметил Путин, права на использование лесных ресурсов стали распределяться на аукционах, а обязанности по охране, защите, воспроизводству лесов были возложены на арендаторов лесных участков.
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:26
Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
"Конечно, надо еще поговорить, насколько все это эффективно, но это было сделано как раз с целью наведения порядка", - заметил президент.
Однако, как заявил глава государства, за прошедшее время площадь арендованных территорий увеличилась на треть, объем заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза, а производство продукции с добавленной стоимостью: фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул, получило развитие. Но, по словам Путина, проблемы еще есть.
"Вместе с тем в отечественном лесном комплексе проблем достаточно, много остаётся острых системных проблем, и это очевидно", - заявил президент.
 
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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