https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html

Хищения при продаже леса в России зашкаливали, заявил Путин

Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются, заявил президент... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:05

2020-09-30T10:05

2020-09-30T11:28

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе совещания по вопросам лесного хозяйства Путин отметил, что за последнее десятилетие 20 века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок – с 18% до 2%, "Почему? Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще, жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки", - сказал он.По его словам, в таких условиях ни о каком уверенном развитии, модернизации, создании новых рабочих мест, нормальном воспроизводстве лесного потенциала не могло быть и речи.Президент напомнил, что в 2006 году была проведена коренная реформа в этой сфере, предпринята первая попытка навести порядок, введен в действие новый Лесной кодекс, в рамках которого полномочия по распоряжению лесными ресурсами, контролю и надзору за их использованием были закреплены за субъектами Федерации. Тогда, как отметил Путин, права на использование лесных ресурсов стали распределяться на аукционах, а обязанности по охране, защите, воспроизводству лесов были возложены на арендаторов лесных участков."Конечно, надо еще поговорить, насколько все это эффективно, но это было сделано как раз с целью наведения порядка", - заметил президент.Однако, как заявил глава государства, за прошедшее время площадь арендованных территорий увеличилась на треть, объем заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза, а производство продукции с добавленной стоимостью: фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул, получило развитие. Но, по словам Путина, проблемы еще есть."Вместе с тем в отечественном лесном комплексе проблем достаточно, много остаётся острых системных проблем, и это очевидно", - заявил президент.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html

astra1300 Последние лет 20 в России хищения стали Нормой. 11

zak50 просто подчиненные стали тырить больше хозяина - не порядок 11

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика