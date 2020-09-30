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Парижанка нашла чемодан с 500 тысячами евро в подвале своей квартиры
Парижанка обнаружила чемодан с более чем 500 тысячами евро в подвале унаследованной квартиры, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:27
2020-09-30T15:27
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Парижанка обнаружила чемодан с более чем 500 тысячами евро в подвале унаследованной квартиры, сообщает газета <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Parisien</a>.Квартира, которую 55-летняя Анна получила в наследство от своей матери, расположена в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля. В августе женщина поручила риелторам подготовить продажу квартиры. В ходе этого процесса возник вопрос о примыкающем к ней подвале. Он был занят другим человеком и закрыт на цепь, хотя по документам числился среди унаследованной недвижимости.Наследница оставила записку "неделикатному постояльцу" и, после того как в течение месяца он не откликнулся, вызвала слесаря. В результате расконсервации подвала, которая произошла в понедельник, был обнаружен чемодан, набитый купюрами по 100, 50 и 10 евро – всего более 500 тысяч.Судя по всему, клад имеет криминальный след и вряд ли достанется обнаружившей его женщине. Вызванная полиция уже передала находку сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), специализирующимся на преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они постараются установить происхождение чемодана и его владельцев.
https://ria.ru/20200825/klad-1576228987.html
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париж
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франция, париж, в мире

Парижанка нашла чемодан с 500 тысячами евро в подвале своей квартиры

15:27 30.09.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Парижанка обнаружила чемодан с более чем 500 тысячами евро в подвале унаследованной квартиры, сообщает газета Parisien.
Квартира, которую 55-летняя Анна получила в наследство от своей матери, расположена в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля. В августе женщина поручила риелторам подготовить продажу квартиры. В ходе этого процесса возник вопрос о примыкающем к ней подвале. Он был занят другим человеком и закрыт на цепь, хотя по документам числился среди унаследованной недвижимости.
Наследница оставила записку "неделикатному постояльцу" и, после того как в течение месяца он не откликнулся, вызвала слесаря. В результате расконсервации подвала, которая произошла в понедельник, был обнаружен чемодан, набитый купюрами по 100, 50 и 10 евро – всего более 500 тысяч.
Судя по всему, клад имеет криминальный след и вряд ли достанется обнаружившей его женщине. Вызванная полиция уже передала находку сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), специализирующимся на преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они постараются установить происхождение чемодана и его владельцев.
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