https://ria.ru/20200930/kuveyt-1577985842.html

Новый эмир Кувейта Наваф Ас Сабах вступил на престол

Новый эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол в среду после того, как прежний эмир Сабах IV скончался накануне во время... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:17

2020-09-30T11:17

2020-09-30T11:18

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сша

в мире

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<strong>ДОХА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Новый эмир <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол в среду после того, как прежний эмир <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a> скончался накануне во время лечения в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после 14 лет правления, передало государственное <a href="https://www.media.gov.kw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телевидение</a> Кувейта.Как показал кувейтский национальный телеканал, наследный принц 83-летний Наваф Ас Сабах принес присягу перед Национальным собранием (парламентом) страны в качестве нового эмира. О назначении его эмиром было объявлено после экстренного заседания правительства Кувейта во вторник вечером после сообщения о кончине Сабах IV в США, где он находился на лечении с конца июля после нескольких операций.Согласно конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но наделяется всей полнотой власти после принесения клятвы перед Национальным собранием (однопалатный парламент).Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Он является шестым сыном шейха Ахмеда Ас Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I (1885-1950), правившего в 1921-1950 годах. Он сводный брат эмира Кувейта Сабаха IV (Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, правившего страной в 2006-2020 годах. Новый эмир Кувейта занимал в разные годы различные должности на госслужбе, он был министром обороны, внутренних дел, заместителем премьера. Седьмого февраля 2006 года получил титул наследного принца Кувейта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/emir-1577963344.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сабах iv, кувейт, сша, в мире