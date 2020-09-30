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Новый эмир Кувейта Наваф Ас Сабах вступил на престол
Новый эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол в среду после того, как прежний эмир Сабах IV скончался накануне во время... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:17
2020-09-30T11:18
сабах iv
кувейт
сша
в мире
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<strong>ДОХА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Новый эмир <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол в среду после того, как прежний эмир <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a> скончался накануне во время лечения в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после 14 лет правления, передало государственное <a href="https://www.media.gov.kw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телевидение</a> Кувейта.Как показал кувейтский национальный телеканал, наследный принц 83-летний Наваф Ас Сабах принес присягу перед Национальным собранием (парламентом) страны в качестве нового эмира. О назначении его эмиром было объявлено после экстренного заседания правительства Кувейта во вторник вечером после сообщения о кончине Сабах IV в США, где он находился на лечении с конца июля после нескольких операций.Согласно конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но наделяется всей полнотой власти после принесения клятвы перед Национальным собранием (однопалатный парламент).Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Он является шестым сыном шейха Ахмеда Ас Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I (1885-1950), правившего в 1921-1950 годах. Он сводный брат эмира Кувейта Сабаха IV (Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, правившего страной в 2006-2020 годах. Новый эмир Кувейта занимал в разные годы различные должности на госслужбе, он был министром обороны, внутренних дел, заместителем премьера. Седьмого февраля 2006 года получил титул наследного принца Кувейта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/emir-1577963344.html
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сабах iv, кувейт, сша, в мире

Новый эмир Кувейта Наваф Ас Сабах вступил на престол

11:17 30.09.2020 (обновлено: 11:18 30.09.2020)
 
© AP Photo / Nasser WaggiНаследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Nasser Waggi
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Новый эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол в среду после того, как прежний эмир Сабах IV скончался накануне во время лечения в США после 14 лет правления, передало государственное телевидение Кувейта.
Как показал кувейтский национальный телеканал, наследный принц 83-летний Наваф Ас Сабах принес присягу перед Национальным собранием (парламентом) страны в качестве нового эмира. О назначении его эмиром было объявлено после экстренного заседания правительства Кувейта во вторник вечером после сообщения о кончине Сабах IV в США, где он находился на лечении с конца июля после нескольких операций.
Согласно конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но наделяется всей полнотой власти после принесения клятвы перед Национальным собранием (однопалатный парламент).
Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Он является шестым сыном шейха Ахмеда Ас Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I (1885-1950), правившего в 1921-1950 годах. Он сводный брат эмира Кувейта Сабаха IV (Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, правившего страной в 2006-2020 годах. Новый эмир Кувейта занимал в разные годы различные должности на госслужбе, он был министром обороны, внутренних дел, заместителем премьера. Седьмого февраля 2006 года получил титул наследного принца Кувейта.
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:24Сказано в эфире
"Умеренность в политике". Каким был эмир Кувейта Сабах IV Умер эмир Кувейта шейх Сабах IV. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов оценил время его правления.
 
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Сабах IVКувейтСШАВ мире
 
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